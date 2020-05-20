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三星手机车载模式 6 月 1 日终止服务

2020/5/20 9:17:34来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家5月20日消息 据IT之家网友反馈，三星手机的车载模式将在6月1日停止服务。公告称，车载模式服务终止后，为提供车载模式服务而收集的你的所有个人数据将立即被删除。

IT之家获悉，三星车载模式App是一款车载服务手机软件，有了它以后，用户可以在手机上连接导航应用，在车内播放音乐、看短信和日程安排，可以进行语音备忘录记录停车位等。

使用三星车载模式时，驾驶期间将自动读出来受支持的应用程序通知。为保持对路面情况的关注，你可以在设置-免打扰中选择阻止或允许哪些通知。

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关键词：三星手机三星

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