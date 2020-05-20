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三星固态移动硬盘T7上市：1050MB/s传输，小巧轻薄，899元起售

2020/5/20 15:25:59来源：IT之家作者：西瓜责编：远洋评论：

IT之家5月20日消息 早在2020年国际消费电子展（CES）上，三星就推出了新的便携式固态移动硬盘，具备时尚外观和触控功能等亮点。而这款具有触控安全功能的移动硬盘也在市场上引起了反响，今天三星正式上市这款产品。T7系列便携式SSD可以提供500GB、1TB和2TB的容量可供选择，并推出很多颜色搭配。

三星SSD T7可以提供快速的传输速度，并具有轻松可靠的数据存储空间，可传输大型文件。无论是存储关键的业务文档、游戏还是电影，官方宣称传输速度将达到1,050MB / s，几乎是前代T5型号的两倍。搭配iPad OS的新功能使其成为存储图像以及通过Apple便携式产品提供更多功能的可靠选择。

IT之家发现，三星SSD T7另一个亮点就是轻薄的机身设计，尺寸上大约相当于一张信用卡的面积，重量上约为170克，机身厚度则为8毫米。

目前，该产品已经于三星官网和京东商城开卖。价格方面，500GB版本价格为899元，1TB版售价1499元，2TB版则为2799元。颜色方面，三星SSD T7移动硬盘推出火星红、极光蓝及太空灰三种版本，并附送USB-C和USB-A数据线。而带有触控功能的版本起售价为1059元。

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关键词：三星移动硬盘

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