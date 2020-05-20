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赵明：荣耀X10定价已做到极致，买就是了

2020/5/20 21:01:18来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家5月20日消息 今天下午，荣耀手机举行荣耀X10新品发布会，正式发布荣耀X10手机，主打“超能科技，5G风暴”，1899元起的售价也使其成为目前最便宜的5G手机，会后荣耀总裁赵明接受了媒体采访。

IT之家获悉，赵明在采访中称，今天推出的荣耀30S也好，荣耀X10也好，初衷就是掀起5G的全民普及，荣耀X10更是要掀起5G的普及风暴，“基于这样的定位，我们把产品做到非常极致，把产品定价也做到非常极致，只有这两个“极致”同时出现时，才可以打动消费者。也就是说让消费者的选择不再两难，我既要选择拍照好、设计好、性能好，又要5G，那价格就非常高。而荣耀X10、荣耀30S的出现，就打破了消费者选择的困难——你买就是了。”

赵明还称，这一次荣耀X10的发布，必将加速5G的全民普及。

赵明还透露，荣耀X10在线上各个平台的预约比当年的荣耀9X提升了40%左右，预售和预约的情况非常火爆。去年的荣耀9X已经打造了当时的销售奇迹，而今年的荣耀X10可能也会掀起一个销售的风暴，相信荣耀X10也会是一个好评过百万的产品。

赵明还称，在整个体系当中，华为和荣耀的双品牌运作，在基础核心能力上都是共享的。比如说在器件上、质量上、生产上、供应链保障上和在服务体系上，都保持着同样的标准和严格的要求。

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关键词：荣耀X10

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