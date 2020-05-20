IT之家5月20日消息 今日中国移动公告称，母公司中国移动通信集团有限公司与中国广播电视网络有限公司订立有关5G共建共享之合作框架协议，双方将开展5G共建共享及内容平台合作。

IT之家查看公告了解到，双方联合确定确定网络建立计划，按1：1比例共同投资建设700MHz 5G无线网络，共同所有并有权使用700MHz 5G无线网络络资资产。中国移动向中国广电有偿提提供700MHz频段5G基站至中国广电在地市或者省中心对接点的传输承载载网络，并有偿开放共享2.6GHz频段5G网络。中国移动将承承担负700MHz无线网络运行维护工作，中国广电向中国移动支付网络运行维护费用。在700MHz频段5G网络商用条件前，中国广电有偿共享中国移动2G / 4G / 5G网络为其客户提供服务。

以下为中国移动公告全文：

母公司与中国广播电视网络有限公司初步之有关5G共建共享之合作框架协议

兹提述中国移动有限公司（「本公司」）日期为2019年6月6日有关（其中包括括）控股股东中国移动通信集团有限公司（「母公司」）获中华人民共和国工业和信息化部颁发「第五代数字蜂窝移动通信业务（5G）」基架电电信业务经营许可之公告。本公司近期接获母公司通知，其已经与中国广播电视网络络有限公司（「中国广电”）预期有关5G共建共享之合作框架协议（「5G合作框架协议」），有关协议议主要内容如下。

合作原则

母公司现时持有全国范围内，可用于于第五代移动通信（5G）的2.6GHz，4.9GHz频中国广电现时已经经取得第五代数字蜂窝移动通信业务经营许可，并可合法使用700MHz，4.9GHz射频频率建设第五代移动通信（5G）网络。

双方将充分开发挥各自自优势，连同其其各自之关联公司（包括但不限于协议议方方直接或间接控股或控制的公司，我方合称称“中国移动”），在合法合规则前提下，顺应产业趋势，本着“共建，共享，共赢”的共识，基于“平等自愿，共建共享，合作共赢，优势势互补”的总体原则，开展5G共建共享，以及内容和平台合作。

合作内容

双方联合确定确定网络建立计划，按1：1比例共同投资建设700MHz 5G无线网络，共同所有并有权使用700MHz 5G无线网络络资资产。中国移动向中国广电有偿提提供700MHz频段5G基站至中国广电在地市或者省中心对接点的传输承载载网络，并有偿开放共享2.6GHz频段5G网络。中国移动将承承担负700MHz无线网络运行维护工作，中国广电向中国移动支付网络运行维护费用。在700MHz频段5G网络商用条件前，中国广电有偿共享中国移动2G / 4G / 5G网络为其客户提供服务。中国移动为中国广电有偿提供国际业务转转接服务。

双方将在保持各自自品牌和运营独立的基架上，共同探索产品运营等方面的模式创新，开展内容，平台等多方面深入合作，并开展渠渠，客户服工作等方面合作运营。

合作期限

双方的合作期限自5G合作框架协议达成之日起至2031年12月31日，合作期限届满前，任何一方有意续约的，双方将就5G合作框架协议续约约事宜进行协商。

本公司相信，借订立5G合作框架协议，协议双方可发挥5G技术，频率资源等方面的优势，集约高效地实实现5G网络覆盖。推动双方在内容方面合作，共同打造“网络+内容”生态，达成双方互利利共赢。本公司将持续续推进“ 5G +”计划，加快实现技术升级，网络升级，应用升级，运营升级，生态升级，推动5G融入百业，服务大众，助力公司司续续高质量量发展。

双方将就5G合作框架协议议中的具体方案按照市场化原则进行协商落实。

本公司同时呼吁请投资者在买卖本公司证件券时务须小心谨慎。

承董事会命

中国移动有限公司

杨杰

董事长

香港，2020年5月20日