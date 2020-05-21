苹果发布 iOS 13.5/iPadOS 13.5 正式版更新：面容 ID 针对口罩优化！

IT之家5月21日消息 今日苹果正式推送了iOS 13.5/iPadOS 13.5 正式版更新。

IT之家了解到，本次更新包大小为418.8MB，详细更新日志如下：

iOS 13.5 加快了配备面容 ID 的设备在用户佩戴口罩时显示密码栏的速度，并加入了“暴露通知” API 以支持来自公共卫生管理机构的 COVID-19 接触追踪 App。本更新还增加了控制 FaceTime 群聊期间视频拼贴自动突显的选项并包括错误修复和其他改进。

面容 ID 和密码

• 简化了配备面容 ID 的设备在用户佩戴口罩时的解锁过程

• 用户佩戴口罩时，从锁定屏幕底部向上轻扫后密码栏即可自动显示

• 同样适用于认证 App Store、Apple Books、Apple Pay、iTunes 和其他支持通过面容 ID 登录的 App

暴露通知

• 加入了“暴露通知” API 以支持来自公共卫生管理机构的 COVID-19 接触追踪 App

FaceTime 通话

• 增加了控制 FaceTime 群聊期间自动突显的选项，可在参与者说话时保持视频拼贴大小不变

本更新还包括错误修复和其他改进。

• 修复了用户尝试从部分网站流播放视频时可能看到黑屏的问题

• 解决了共享表单中建议和操作可能未载入的问题