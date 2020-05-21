危险！微信帐号千万别租借，官方出手严厉打击

IT之家5月21日消息 “高价收v，不想卖的可以租，180/天”“出租微信加我，长期有效”“注册1年、绑定手机，有交易记录”

微信还能出租？惊讶之余竟然有点心动。帐号密码借出去几天就有几百块到手，这样不劳而获又稳赚不赔的好事上哪找啊！

但你有没有想过：人人都可以免费注册、使用的微信，他们为什么要租呢？

微信官方表示，微信明令禁止损害他人或公共利益的行为，并设立了对应的处罚措施。对于存在违规行为的恶意帐号，一经发现确认，微信安全系统会马上封停。

帐号被封，不法分子必须找到新的可用帐号才能继续他们的违法违规活动。而所谓“租号”，就是黑产组织（即俗称‘号商’）想出来的一种解决办法。

社交平台上租购微信的广告并不少。发布者在网上给出一天几十元到几百元、甚至上千元的报价，成功让部分用户将微信帐号密码拱手相让。但租微信号，本身就是个陷阱。

有“租号”需求的不是违法犯罪团伙，就是想打“擦边球”的灰产组织。他们在网上发布虚假广告，美其名曰是“短期租借”，其实就是变相盗号，哄骗用户自己交出帐号、密码，再理所当然地将这些帐号挪作他用。

而向这些人开放帐号使用权的结果就是，用户的帐号后期可能会被盗用，信息被泄露利用，直接损害自身及亲友的切身利益，或在不知情的情况下参与到网络黑灰产的运作中。

还可能被用于垃圾营销、招嫖和散播不良信息等恶意行为，危害网络环境。

不仅如此，由于普通用户的实名帐号拥有支付功能，而且一般没有异常交易记录，因此很容易被不法团伙（即所谓‘水房’）盯上，用来拆分、“洗白”他们手上的赃款，逃避监管部门和警方的监控、追踪。而一旦用户出租的微信被卷入“洗钱”风浪，他们的帐号也将不再“清白”。

IT之家了解到，对于在平台中租售微信帐号的行为，微信团队一直严打严防，避免让用户落入圈套、成为不法分子违法犯罪的“帮凶”。

事实上，在《腾讯微信软件许可及服务协议》中也已明文规定，微信用户拥有帐号的使用权，但不可以将帐号出租或转让给他人，也不可以租用或借用他人的微信帐号。

《腾讯微信软件许可及服务协议》

7.1.2 微信帐号的所有权归腾讯公司所有，用户完成申请注册手续后，仅获得微信帐号的使用权，且该使用权仅属于初始申请注册人。同时，初始申请注册人不得赠与、借用、租用、转让或售卖微信帐号或者以其他方式许可非初始申请注册人使用微信帐号。非初始申请注册人不得通过受赠、继承、承租、受让或者其他任何方式使用微信帐号。

由此，出租微信帐号不但存在极高的安全风险，本身也违反了微信软件的使用规定。