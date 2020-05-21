巨头们瞄准眼镜生意，网络将至生态先行

当手表、智能家居设备已经被巨头们在以智能手机为中心的基础上，产品出了一拨又一拨的时候，厂商们现在又瞄向了一个新的蓄势待发的设备类型——眼镜，随着所需网络环境的即将成熟，相关生态的先行布局，智能眼镜将能够可以让外观轻薄与功能强大得以兼具。

巨头们瞄准眼镜生意

AR眼镜产品似乎一直是科技巨头们瞄向的目标，尽管早在2012年便有Google Glass这一令科技迷欢呼高潮，却最终叫好不叫座的失败产品探路。但当时间来到2019年下半年，各家厂商的智能眼镜产品却又开始呈现出了蓄势待发的态势，这一产品形态再次成为了巨头眼中的香饽饽。

近日，目前最著名的苹果产品爆料人Jon Prosser再次爆料称，苹果将会把自家AR眼镜产品命名为Apple Glass，该产品的起售价为499美元，界面名称为“Starboard”，但需要配合iPhone来进行数据处理，配备LiDAR扫描仪，来实现AR功能，同时会提供镜片的选择，但消费者需要支付格外的费用。该产品预计会在2021年发布，并在2022年开售。

2019年12月的高通骁龙技术峰会上，高通也推出了全球首个5G XR平台—骁龙XR2平台，可跨AR、VR、MR领域实现广泛扩展，首度支持七路并行摄像头且具备计算机视觉。合作伙伴Nreal也在会上展示了Nreal Light，拥有普通太阳镜相仿的外观，仅重88g，可通过USB Type-C数据线将眼镜与5G手机连接，借用手机的电源和计算力进行操作及交互，该产品也已经与中兴、OPPO、LG、黑鲨等手机厂商完成了适配。

2020年年初的CES上，三星也演示了正在开发中的一款AR眼镜，配合AR培训课程，这款AR眼镜可用于模拟个人健身房、爬山、水下行走以及在家中进行各种体育锻炼。

从目前最新一轮巨头们打造的眼镜产品形态来看，眼镜更加偏向于轻薄化，更易于佩戴。但是，要想在保持身材的前提下，还能实现长续航与强大计算能力，就需要周围网络环境的支援，通过实体Type-C线连接手机绝不是长久之计，网络的支持才能让XR设备焕发生机。

5G+边缘网络将至，赋能新形态

仅仅是目前以eMBB用例为主的5G R15标准阶段，超高的速率就为这类设备解决了一大瓶颈，以VR眼镜为例，如果想要看到的画面没有颗粒感，最低的画质也要达到8K级别，这还只是目前肉眼观看普通屏幕时480P的水平，但在以往的家庭宽带速率也很难满足这一画质下的网速需求。而随着SA网络的建设，URLLC特性的加速，一旦延迟能够低于20ms 还能解决目前这类产品的眩晕问题，对于延迟可低于1ms的5G网络来说简直是小菜一碟。

但这并不能让眼镜实现轻薄化的愿景，若想真正实现仅需佩戴一副轻薄的眼镜，还能摆脱借用手机运算能力的束缚，并减少眼镜端的处理需求，还需要借助边缘网络的支持，将大部分工作放在边缘云中进行，这样的分布式处理也就需要非常强的5G连接，保证在XR眼镜和边缘云之间有低时延、高容量高可靠的连接。若想实现这样的构想，就需要R16标准下的URLLC能力，同时还需要边缘云计算和分离式渲染。

在目前R17标准的研究项目中，也开始研究5G面向云游戏、VR及AR的支持和优化，支持创建无界AR原型系统，以提供更加沉浸式的用户体验。最终将可实现XR眼镜可直接AR生成的高质量3D天线模型，该模型可与具体的实物设备相同，仅需透过眼镜对虚拟模型进行操作，就能同步控制实物设备。

实际上，电信运营商们在对于边缘网络的建设上也均已布局。预计在2018-2020年边缘部署实现实验网及定制化小规模部署，2021-2023年边缘计算应用初具商用规模，2024年以后边缘计算成为市场主流，经济性以及效率都随着规模的增长而不断提高。

眼镜未至，生态先行

尽管智能眼镜产品还并没在人们生活得以普及，甚至也还没有一款能够被绝大多数消费者所接受的消费类产品开售。但巨头们却已经开始了在产品生态上的布局，以便在日后产品大规模上市时，就已经具备了较为丰富的应用生态。

目前，不少厂商就开始将智能眼镜的应用聚焦在虚拟会议上，用户通过戴上一副轻薄的眼镜进行视频会议，视线中立刻能出现正在进行会议的人物形象，同时还能对正在讨论的事物进行3D模型的查看，并实时变换3D模型内的布置。

宝可梦Go开发商Niantic公司的Phil Keslin此前也曾表示，该公司将会打造出一款面对消费者的新眼镜，该产品采用骁龙XR2平台，配合5G为玩家带来全新的游戏体验。据悉，高通将主要负责追踪软件方面，Niantic负责AR开发包、地图生成包等SDK。

上文中提到的Nreal还把产品应用领域扩展到汽车维修、工业生产等领域，维修人员可以配置AR眼镜中的动画提示，来进行相关部件的检查维修。同时，还能够实时与技术专家寻求远程协助和技术支持。后方技术专家也能够通过Nreal Light眼镜上前置摄像头，与现场操作人员保持统一视角，实时了解现场情况。

另外，从已经流出的苹果眼镜产品信息不难发现，预计将会配备的LiDAR扫描仪目前已经在iPad Pro上得以应用，并极可能也成为今年iPhone 12 Pro系列产品的标配，用苹果官网的话来说便是“为增强现实及更广泛的领域开启无尽可能”。目前，苹果2020年iPad Pro中的LiDAR数据也已交给Glass团队，以帮助打磨苹果眼镜的AR/VR体验。显然，加之之前的ARKit，苹果也正在构建自身的眼镜生态，并且希望未来每一个手持iPhone、iPad的用户也能成为AR内容的创造者。