小米这一年：5G手机求稳，IoT面临强敌

今年要发10款5G手机，份额排名全球第四

2019年6月，工信部向中国运营商发放了5G商用牌照。虽然当时运营商的5G套餐还未商用，但包括小米在内的国产手机厂商已经在5G手机上筹备良久。

2019年底，小米董事长雷军就表示，2020年上半年小米2000元以上的中高端手机将全部是5G手机。而2020年小米将至少发布10款5G手机。

2019年9月，小米推出了旗下首款5G手机小米9 Pro，搭载骁龙855 Plus处理器+X50 5G基带，售价3699元起。在随后的几个月里，小米品牌当年便未在5G手机上发布新品。

这一方面与小米将Redmi品牌拆分有关。拆分为两个品牌后，贡献出货量的任务交给了卢伟冰负责的Redmi品牌，而小米品牌则关注高端市场。

自2019年12月以来，Redmi品牌连续发布了Redmi K30 5G和Redmi K30 Pro两款5G新品，覆盖了中端和一定的中高端价位段。其中Redmi K30 5G的1999元起的售价，也成为当时市场上最便宜的5G手机；5月26日，Redmi品牌还将发布旗下的第三款5G手机Redmi 10X，搭载联发科天玑820的这款产品预计在售价上还会创下5G手机新低记录。

另一方面，小米品牌在今年2月和4月，分别发布了小米10/Pro和小米10青春版，主要面向2000元以上的中高端价位段市场。

整体来看，小米凭借小米品牌和Redmi品牌的配合，在5G手机上取得了与自身在全球智能手机市场地位相称的成绩。

根据Strategy Analytics发布的研究报告显示，2019年小米5G智能手机全球出货量为120万台，市场份额为6.4%，排名全球第四，位列华为、三星和vivo之后；2020年第一季度数据显示，小米5G智能手机全球出货量为250万台，市场份额为10.4%，仍然位居全球第四，排名相对稳定。

至于中国市场，在IDC公布的今年第一季度5G手机国内市场份额排名中，小米以13.3%的份额在华为、vivo、OPPO之后排名第四。不过小米与OPPO和vivo的差距并不大，三家竞争十分焦灼。

整体而言，无论是全球市场还是中国市场，小米目前在5G手机的份额上未掉队，但也并未取得有突破性的名次。

拉上联发科，5G份额能否有所突破？

今年3月，卢伟冰曾在微博透露：“CC9 Pro马上全部退市，我米2000元以上4G产品基本全部清库完毕，5G已来，谁也挡不住。”

无论是雷军还是卢伟冰的表态，都设立了一个5G手机的价格线：2000元以上。业界普遍预期，要在今年第三季度或者今年底才会出现5G千元机。

实际上，虽然有手机厂商在2019年底就宣布All in 5G，不再推出4G手机，但从市场数据来看，目前4G手机的销量仍然占据主导。

根据信通院数据显示，今年4月，国内5G手机出货量达到1638.2万部，占同期手机出货量的39.3%；今年1-4月，国内5G手机累计出货量3044.1万部，占同期手机出货量的33.6%。

小米副总裁、Redmi品牌总经理卢伟冰此前在接受新浪科技采访时也认为，虽然5G手机的价格下降速度会很快，但不会马上取代4G手机。5G网络的完善布网需要一个过程，因此2020年4G手机还会与5G手机并存。

不过他预测，到2020年三四季度，5G手机的销量可能会超过4G；而到2021年，市场上70%-80%的产品会是5G手机。

另外一个有意思的数据是，三大运营商目前的5G套餐用户数要远远超过中国市场2019年至今的累计5G手机销量。这意味着国内5G手机的销售还有潜力待挖掘。

不过目前摆在国产手机厂商面前的情况是，要实现5G手机价格向2000元以下进一步下探，还面临着手机芯片上的挑战。以高通为例，在高端旗舰层面有骁龙865，在中端层面有骁龙765G，但手机厂商出货最多的中低端芯片方面还需要有更多产品序列作为支撑。

对于小米而言，除了延续与高通在5G芯片上的合作之外，还开始加大了与另一家芯片厂商联发科的合作。

早在2019年8月，Redmi Note 8 Pro就首发了联发科的G90T芯片。实际上当时小米可谓是顶住了巨大的压力，大量米粉对采用联发科芯片抱有疑虑。好在这款产品最终还是取得了不错的成绩，卢伟冰今年5月在微博上宣布，Redmi Note 8系列手机全球销量已突破3000万台。

近日，联发科正式发布天玑系列5G SoC新品——天玑820。卢伟冰则以“荣誉产品经理”的身份亮相此次发布会，他表示Redmi全新的产品序列Redmi 10X将全球首发天玑820芯片。根据卢伟冰的描述，X系列是Redmi全新的轻旗舰手机，也即是定位上在K系列之下，因此外界预期Redmi 10X的售价或将比1999元起的Redmi K30 5G再创新低。

如果Redmi 10X的价格合适，并且联发科的天玑820产能充足，有望为小米今年下半年在5G手机上的表现再助力。

IoT业务占据先发优势，但面临强敌

5G时代，除了5G手机备受关注之外，IoT品类的爆发，也成为手机厂商们都希望抓住的新机遇。

在国产厂商中，小米在IoT上的布局最早，也取得了一定的先发优势。2019年1月，雷军宣布小米正式启动“手机+AIoT”双引擎战略，未来5年，小米将在AIoT领域持续投入超过100亿元。今年初，小米宣布进一步加大在此领域的投入，未来5年将至少投入500亿元。

2019年，小米IoT与生活消费产品部分收入为621亿元，同比增加41.7%，在总收入中占比为30.2%；2020年第一季度，IoT与生活消费产品部分收入为130亿元，同比增长7.8%，在总收入中占比为26.1%。

2019年，小米IoT平台已连接的IoT设备数（不包括智能手机和笔记本电脑）达到2.35亿，同比增长55.6%；截至2020年第一季度，小米IoT平台已连接的IoT设备数达到2.52亿台，同比增长42.6%。

虽然小米IoT业务体量依旧庞大，不过近两年，华为荣耀在IoT上的发力对小米构成了一定的威胁。

华为在IoT上制定了1+8+N的战略，并推出了自己的HiLink标准。华为还在IoT战略上定下了三年目标：中国三分之一的IoT设备支持HiLink标准。

华为消费者业务首席战略官邵洋近日在华为分析师大会上公布的数据显示，2019年华为IoT连接设备累计发货量超2.2亿，HiLink生态用户超5000万。从2019年IoT连接设备数上的对比来看，后来者华为已经在逐步追平小米。

另外，不止华为，OPPO、vivo、realme、一加等厂商也开始加速在IoT业务上的布局。以电视为例，虽然小米电视在出货量数据上仍旧领先，但华为攻势汹汹，OPPO、realme、一加也将在今年下半年推出电视产品。

近日，原暴风TV CEO刘耀平加入小米，担任电视部总经理。这一动作也有小米希望进一步完善在电视业务上的布局、应对新的竞争局面等方面的考虑。

小米在IoT上的另一大空间是大家电业务。2019年5月，小米宣布成立大家电事业部，并先后推出了冰箱、空调、洗衣机等大家电产品，继续丰富产品线，扩大IoT布局。

在刘耀平接任小米电视部总经理之后，原总经理李肖爽出任大家电部总经理，两人均直接向小米董事长雷军汇报。今年下半年及未来，小米与华为在IoT上的较量、小米在电视和大家电等品类上的布局，值得关注。