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技嘉Z490系列主板开售：支持英特尔十代酷睿，1299元起

2020/5/21 15:04:32来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家5月21日消息 技嘉Z490系列现已推出，支持英特尔刚刚推出的十代酷睿桌面处理器，5月20日正式开卖，小雕PRO AORUS PRO AX到手价2308元，Z490 AORUS MASTER 超级雕到手价3408元，另外还有实惠的Z490M，到手价仅1299元。

为满足十代酷睿的性能释放需求，技嘉Z490 AORUS MASTER超级雕主板升级到了双8pin供电，14项服务器级供电，每一项可以提供90A的电流支持，另外还搭载了钽电容。

散热方面，Z490 AORUS MASTER采用了二代直触式热管散热，并且搭载了面积更大的M.2散热装甲，新款主板采用了PCIe 4.0级别用料，很明显也是为下一代支持PCIe 4.0的CPU做好了准备。接口方面，Z490 AORUS MASTER搭载了更快的2.5G有线网卡和Wi-Fi 6无线网卡。

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除了AORUS MASTER之外，另外一款广受关注的主板就是Z490 AORUS PRO AX了，这款小雕PRO主板采用了直出12+1相CPU供电，同样采用了二代直触式热管散热，配备面积更大的M.2散热装甲，采用了PCIe 4.0级别用料，搭载了更快的2.5G有线网卡和Wi-Fi 6无线网卡。

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IT之家了解到，技嘉同期上市的Z490系列主板还包括，堆料狂魔大雕Z490 AORUS XTREME 标价10002元，首发8512元；小雕Z490 AORUS ELITE AC 到手价2008元，Z490I AORUS ULTRA 迷你雕主板到手价2708元，性价超高的Z490M 到手价1299元，通过下图可以大体了解各款主板的差异，感兴趣的小伙伴可以趁着首发优惠上车。

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关键词：技嘉主板

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