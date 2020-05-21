真稳！vivo X50系列超感光微云台防抖样片公布

IT之家5月21日消息 vivo X50系列旗舰级影像手机将于6月1日正式发布，新机的一大亮点是搭载超感光微云台技术，大幅度提升手机的防抖效果，那么其防抖能力有多强呢？vivo官微刚刚公布了一个样片，一起来看一下。

vivo给出的样片对比了普通OIS光学防抖和微云台防抖的效果，从视频能够看出，微云台的画面更加稳定，防抖效果更出色，即使在夜间运动模式下也有出色的防抖效果，画面非常稳。

IT之家了解到，在微云台防抖的加持下，主镜头有着更大的转动角度，防抖面积比传统OIS光学防抖手机大3.2倍，微云台防抖角度达到正负3°，是传统OIS光学防抖的300%，提供了更好的防抖稳定性。基于微云台的特性，X50 Pro的整体感光能力也得到相应提升，主摄感光性能相比X30 Pro提升了39%，部分手持场景感光性能相比X30 Pro提升高达220%。

数据方面，根据vivo实验室提供的数据，在OIS关闭情况下，1/50秒快门的照片暗光成片能力与OIS开启1/8秒快门的照片暗光成片能力接近，所以OIS光学防抖的暗光成片能力是防抖关闭的暗光成片能力的6.25倍；而微云台防抖则可以在1/4秒快门时长的情况下，达到与普通OIS光学防抖相同的成片，防抖暗光成片能力是无光学防抖的12.5倍，普通光学防抖暗光成片能力的2倍。