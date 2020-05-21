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华为MatePad Pro 5G国内发布时间敲定：5月28日见

2020/5/21 22:36:52来源：IT之家作者：问舟责编：孤城评论：

IT之家5月21日消息 华为在2月份于海外推出了华为MatePad Pro 5G平板，现在根据数码博主@长安数码君 在微博的爆料，MatePad Pro 5G将于5月28在国内正式发布。

IT之家了解到，华为MatePad Pro 5G平板于今年2月底在巴塞罗那MWC发布会上正式发布，与去年年底发布的华为MatePad Pro （4G版）相比，华为MatePad Pro 5G主要是升级了麒麟990 5G处理器，支持5G网络。麒麟990 5G采用7nm+ EUV工艺制程，首次将5G Modem集成到SOC中，也是世界第一款晶体管数量超过103亿的移动终端芯片。

规格方面，麒麟990 5G芯片采用Cortex A76架构，使用的是2+2+4的组合方案，大核CPU主频达到了2.86GHz，中核CPU主频为2.36GHz，小核CPU主频为1.95GHz，GPU为Mali-G76 MP16。

IT之家了解到，除配备了麒麟990 5G SoC处理器外，MatePad Pro 5G还支持40W有线快充、27W无线快充、7250mAh大电池，性能与续航兼顾。MatePad Pro 5G使用了一块10.8寸16:10比例 2560 x 1600分辨率屏幕，最高540nit亮度，90%屏占比。这款平板还支持Histen 6.0 多声道 3D 立体音效，搭载四声道&四扬声器音响系统，机身仅重492g，采用3D 石墨烯散热，支持多屏协动和平行视界技术，并支持华为HUAWEI M-Pencil手写笔。

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关键词：华为平板

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