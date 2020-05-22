“逃离”纳斯达克——中国科技巨头的上市B计划

译者注：在阿里巴巴成功在港交所二次上市后，中国其他科技公司已经蠢蠢欲动，京东、网易已传出秘密在港提交上市申请。瑞幸咖啡曝出的会计造假丑闻则让纳斯达克进一步收紧上市规定。同时，美国参议员拟定了让中国公司强行退市的法案。这些都不得让中国科技公司制定一个应急计划，不能死守美国交易所。

以下是综合分析：

百度的退市考量把近一段时间中国科技公司寻求在美国之外其他交易所上市的传闻推向了高潮。

尽管百度迅速否认称相关说法为谣言，但路透社的报道看起来并非捕风捉影。路透社援引知情人士的话称，百度希望到距离本土更近的交易所上市，以提升其估值。如此看来，香港是不二选择。

百度于2005年登陆纳斯达克，截至周四收盘时的市值只有381亿美元。作为曾经的“BAT”三巨头之一，百度的市值只有阿里巴巴5685亿美元市值的6.7%、腾讯5261亿美元(今天盘中)市值的7.2%。除了传统巨头，百度的市值也不及美团、拼多多等后起之秀。

作为百度CEO，李彦宏的表态更能说明问题。李彦宏目前正在北京参加两会，昨天他在委员驻地接受视频连线时表示，如果是一个好的公司，上市的选择地其实是非常多的，并不局限于美国。

在港二次上市潮

阿里抢先了一步，去年11月率先完成了在香港二次上市，融资112亿美元，成为2010年以来香港规模最大的IPO。与其说阿里在港二次上市是未雨绸缪，还不如说是完成心愿。

香港一直是阿里的上市首选目的地，但是由于港交所当年的“同股同权”规定容不下阿里的合伙人制度，迫使阿里在2014年登陆纽交所，融资250亿美元创下当时的纪录。马云曾在2014年的香港投资者推介会上表示，公司未能在香港上市并不是香港失去了机会，而是阿里错失了香港。

科技巨头寻求在港二次上市

阿里在港成功二次上市为其他内地科技公司打开了一扇门。路透社在今年1月份报道，百度、携程、网易都已经与港交所就二次上市进行了初步磋商，以建立一个更为靠近中国的投资者群体。

据香港经济日报本周报道，网易计划最快6月启动香港IPO，计划集资10亿至20亿美元。另据香港信报报道，京东将于下周寻求通过香港上市聆讯，如果成功，最快6月初招股，并于6月18日挂牌，集资约30亿美元。

瑞幸造假、美国出手限制

瑞幸咖啡的财务造假丑闻拉响了美国出手限制中国上市公司的导火索。其实在此之前，美国监管机构就对无法获取中概股企业的审计信息感到不满。

这一次，瑞幸咖啡直接收到了纳斯达克的退市通知书，令人震惊。纳斯达克给出的理由是，瑞幸咖啡的虚报销售额行为引发了公共利益担忧，而且过去也没能对重大信息进行过披露。

纳斯达克的退市通知令瑞幸咖啡管理层始料不及。瑞幸咖啡高管或许想到过会遭受严重处罚，但没想到会被直接勒令退市。瑞幸咖啡董事长陆正耀回应称，纳斯达克不等最终调查结果就要求公司退市，出乎意料，对此个人深感失望和遗憾。周三，瑞幸咖啡在复牌后暴跌36%，周四再下跌29%。

陆正耀

同时，纳斯达克正在收紧上市规定。新上市规则将要求包括中国在内的一些国家的公司在IPO时融资至少2500万美元，或者融资额至少是上市后市值的四分之一。同时，纳斯达克还将要求审计公司确保他们的国际分公司遵守全球标准。纳斯达克还将检查负责审计有希望IPO的中国公司账目的审计工作。虽然新规则没有明确提及中国公司，但是此举很大程度上是因为担心一些有望IPO的中国公司缺乏会计透明度，与有权势的内部人士关系密切。

接着，美国国会又采取行动了。据《证券时报》报道，美国参议院周三通过了一项加强对外国企业监管的法案。这项名为《外国公司问责法》的法案规定，任何一家外国公司连续三年未能遵守美国上市公司会计监督委员会（PCAOB）的审计要求，将禁止该公司的证券在美国证券交易所上市。该法案还将要求上市公司披露它们是否为外国政府所有或控制。

这些无疑会让中国上市公司感到担忧。李彦宏在接受采访时表示：“我们确实很关注美国从政府层面在不断收紧对中概股公司的这种管制，我们内部也在不断研讨有哪些可以做的事情，这些事情当然包括比如在香港等地的二次上市。”

三种选择

在外部环境不断恶化的情况下，中国科技巨头开始制定筹集资本的应急计划。这一计划的主体就是在靠近内地的交易所寻求二次上市，主要是在香港。

据《日经亚洲评论》报道，知情人士称，与百度合作的投行正在为该公司制定应急计划，磋商内容包括上市地点的比较，退市或者在另外一家交易所上市的潜在时机。

这些投行提出的方案包括：(1).仍把纽约作为主要上市地点，同时寻求在今年在香港二次上市的机会；(2).在香港上市，与投资者一起把股票交易量提高到足以把香港作为主要上市地点的水平，然后如果有需要从纳斯达克退市；(3).首先将公司私有化，然后在香港或内地上市。

不过知情人士透露，如果不在另外一个资本市场站稳脚跟的情况下就先在美国退市，将会带来巨大的流动性麻烦。而且，在新冠肺炎大流行、贸易环境不确定性以及美国大选年的层层影响下，二次上市或者重新上市的窗口变窄。

退市会对投资者产生什么影响？

那么，对于投资者来说，如果一家公司突然退市，他们会受到何种影响呢？简单来说，影响最大的就是股价。

当一家公司退市时，股东们可以保留他们的股票，保留作为这家公司的股东权益。但是，这些股票的现金价值可能几乎为零。

瑞幸咖啡就是很好的例子。自从4月7日以来，瑞幸咖啡一直停牌。周三，瑞幸咖啡复牌，收盘暴跌36%，股价还剩下不到3美元。相比之下，瑞幸咖啡股价曾在今年1月份触及高点，达到50美元。

但是，瑞幸咖啡股价暴跌也反映出了另外一面：投资者依旧在寻求购买该公司股票。投资者选择继续持有一家退市公司的股票，可能是希望该公司有朝一日能够再次上市，收复下跌的股价。

而且，退市也不能阻止公司的股票被交易，尽管交易没有以前那么方便了。股东可以通过场外交易市场(OTC，又称柜台交易市场)购买和出售一家退市公司的股票。这类交易缺乏一个集中化市场的监管。

从技术层面讲，在OTC交易的股票仍属于上市股票，因为公司需要向美国证券交易委员会(SEC)登记。不过，OTC股票的交易登记要求不像正规交易所的上市公司股票登记那么严格。

不过，如果一家公司破产，那么其股票几乎在所有情况下都会变得一文不值。退市引发的快速抛售同样会重创投资者。据彭博社报道，如果参议院的上述法案获得众议院和特朗普的认可成为法律，那么目前在美国交易所上市的200多家公司可能会退市。