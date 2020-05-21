瑞幸咖啡周三复牌遭抛售，收盘股价大跌35.76%

瑞幸咖啡周三复牌，遭受新一轮抛售，在盘前交易中，瑞幸咖啡一度跌超50%，截止收盘瑞幸咖啡股价报2.82美元，跌幅达35.76%。



此前纳斯达克对瑞幸发出退市通知，纳斯达克公司周二表示，计划美国东部时间5月20日早7点（北京时间5月20日晚7点）恢复瑞幸咖啡的交易。瑞幸咖啡4月7日暂停股票交易，股价收4.39美元，距历史最高点跌幅已超90%。

瑞幸咖啡昨日公告称，已在5月15日收到纳斯达克交易所的退市通知。公司计划要求举行听证会，在听证会召开前，将继续在纳斯达克上市。

与此同时，瑞幸咖啡关店、裁员的信息流入市场。对此，瑞幸咖啡称，目前对个别效益不好或客户覆盖重合的门店进行“关停并转”，裁员是个别部门涉及人员的转岗和优化。

实际上，从纳斯达克上市公司收到通知到最终被摘牌，是一个复杂而且耗时的过程。若上市公司从板块退市时，投资者仍未抛售手中的股票，那么只能去场外交易证券市场进行交易，该市场流动性较差。

瑞幸咖啡成立于2017年10月，18个月后就在美国纳斯达克火速上市，创造了国内互联网公司最快的上市记录，广受欧美机构投资者的追捧。

但是，好景不长。在4月2日晚间，瑞幸发布“自爆”财务造假，承认在2019年第二季度到第四季度期间存在伪造交易行为，涉及销售额大约22亿元人民币。瑞幸称，自2019年第二季度开始，公司首席运营官（COO）兼董事刘剑，以及向他汇报的几名员工，从事了某些不当行为，包括捏造某些交易。

公告发出后，瑞幸咖啡开盘暴跌逾80%触发熔断暂停交易，随后在40分钟内触发了6次熔断。瑞幸股票自4月7日停牌，其最后成交价为4.39美元，市值只剩11亿美元，市值已蒸发90%。