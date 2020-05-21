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Gartner发布全球供应链TOP25：阿里巴巴、联想上榜

2020/5/21 18:45:37来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家5月21日消息 数据研究机构Gartner于近日公布了2020年全球供应链25强排名，中国仅有两家企业上榜，分别是阿里巴巴和联想，阿里巴巴在继去年首次被纳入该榜单之后，今年再度入围，并将名次由去年的第13位提升至第7位；而多年入围该榜单的联想公司，名次也提升至第15位。

根据新发布的榜单，Amazon.com（亚马逊）、Apple（苹果）、McDonald's（麦当劳）、Procter & Gamble（宝洁）、Unilever（联合利华）被评为Master大师级企业。

TOP25排名依次为：Cisco Systems（思科）、Colgate-Palmolive（高露洁棕榄）、Johnson & Johnson（强生）、Schneider Electric（施耐德）、Nestlé（雀巢）、PepsiCo（百事）、Alibaba（阿里巴巴）、Intel（英特尔）、Inditex（蒂则诺纺织工业公司）、L'Oréal（欧莱雅）、Walmart（沃尔玛）、HP Inc.（惠普）、Coca Cola Company（可口可乐）、Diageo（帝亚吉欧）、Lenovo（联想）、Nike（耐克）、AbbVie（艾伯维）、BMW（宝马）、Starbucks（星巴克）、H&M、British American Tobacco（英美烟草集团）、3M、Reckitt Benckiser（利洁时）、Biogen（渤健）、Kimberly-Clark（金佰利）。

据IT之家了解，入围该榜单必须符合四项标准：列入《财富》全球500强或福布斯全球2000强的制造商、经销商和零售商；公开财务数据；年营收超过120亿美元；且实体产品营收大于50%，即60亿美元。而Gartner则会参照入选公司最近三年的总资产收益率、库存周转水平、收入增长水平、ESG（环境社会治理，即企业社会责任）等硬指标，以及同行评分和分析师评分等软指标来综合评分。

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关键词：阿里巴巴联想

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