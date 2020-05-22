瑞幸咖啡复牌第二日，股价再次大跌28.72%

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北京时间5月22日凌晨消息，瑞幸咖啡复牌第二日，收盘股价再次大跌28.72%，报2.01美元。瑞幸咖啡周三在纳斯达克复牌，当日收盘瑞幸咖啡股价报2.82美元，跌幅达35.76%。
瑞幸咖啡此前公告称，已在5月15日收到纳斯达克交易所的退市通知。公司计划要求举行听证会，在听证会召开前，将继续在纳斯达克上市。
此外，瑞幸咖啡关店、裁员的信息流入市场。对此，瑞幸咖啡称，目前对个别效益不好或客户覆盖重合的门店进行“关停并转”，裁员是个别部门涉及人员的转岗和优化。
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