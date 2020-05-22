广电总局：立即停播“减肥传奇瘦身贴”等广告

IT之家5月22日消息 据国家广播电视总局微信公众号消息，国家广播电视总局办公厅近日印发关于停止播出 “减肥传奇瘦身贴”等部分版本广告的通知。通知明确，自即日起，各级广播电视播出机构立即停止播出“减肥传奇瘦身贴”等广告，并举一反三，全面清查所有在播和拟播广告，凡存在类似违规问题的，一律禁止播出。

通知提到，经监测发现，近期一些广播电视播出机构播出的“减肥传奇瘦身贴”“刮油汤”“甩脂贴”“罗康堂鹿茸粉”“小琻丹”“少林开骨方”“满清福庆堂远红外理疗贴”“唐一贴穴位治疗炙”“恒心堂缩泉老方”部分版本广告，存在宣传治愈率有效率、以医患等形象做疗效证明和以节目形态变相发布广告，以及广告时长超时等问题，违反了《广告法》《广播电视管理条例》《广播电视广告播出管理办法》等相关规定。

为严肃播出纪律，切实维护广大人民群众合法权益，根据相关法律法规规定，广电总局决定，自即日起，各级广播电视播出机构立即停止播出上述广告，并举一反三，全面清查所有在播和拟播广告，凡存在类似违规问题的，一律禁止播出。

通知要求，各级各地广播电视机构要严格遵守广播电视广告播出的相关法律法规，坚决纠正广告违规问题。各级广播电视主管部门要切实履行属地管理职责，全面加强对辖区内播出机构的监管工作，对管理中发现的违规问题，要依法依规予以严肃查处。对违规广告涉及的广告公司和广告主，要按照职能分工及时将有关材料移送相关部门另行处理。

IT之家了解到，通知还要求，接本《通知》后，各级广播电视主管部门要立即对辖区内播出机构广告播出情况进行全面核查，发现违规广告立即停播。各省级广播电视主管部门请于6月1日前将核查结果报告广电总局传媒机构管理司。