微信朋友圈长按式卡片广告上线：可解锁互动

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IT之家4月23日消息 据IT之家网友反馈，微信朋友圈广告最新推出了长按式卡片广告样式，据介绍，在朋友圈广告中用户可以通过长按屏幕的动作来触发品牌彩蛋，并且广告播放带有充盈手机屏幕的氛围动效。
例如图示，某厂商品牌结合对《创造营2020》的冠名，在创意中特别设计导师的隐藏情节。用户在广告中长按产品瓶身以后，解锁“接收宋茜wink”。手机屏幕上纷至沓来的白桃和石榴，展现了产品卖点。
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