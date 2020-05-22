腾讯将举办《马里奥赛车8豪华版》线上赛：无需报名即连即玩

IT之家5月22日消息 腾讯NS官博今天宣布，将于2020年5月23日-24日举办《马力欧卡丁车8 豪华版》线上联机大赛，主题为“猫猫vs.狗狗”。比赛将采用团队赛模式，无需报名、即联即玩，IT之家了解到，奖品为一套Joy-Con方向盘。

本次大赛详情如下：

大赛的主题为“猫猫vs.狗狗”，分为两大阵营。您可以根据自己的喜好加入任意一方，支持猫猫队或狗狗队。

大赛时间：5月23日（周六）和5月24日（周日）的 16：00—22：00

参赛方式：无需报名，在上述大赛时间内，选择“网络联机”中的大赛模式，选择“通过编号寻找”，输入12位比赛码【周六4851-9113-0667，周日3015-8127-8763】，找到本次大赛“猫猫vs.狗狗”，选择参加，等待开赛即可。

积分规则

——按天结算，当日比赛结束后，团队累计积分较高的阵营获胜。

具体比赛规则：

——大奖赛 150cc

——团队赛

——普通道具

——普通电脑

——所有车辆

——无智能驾驶

——参赛场数上限：16场（参与场次越多，则您方阵营累计积分越高，最终取得胜利的机率越大，欢迎大家多多参与哦。）

【奖项设置】

《马力欧卡丁车8 豪华版》是一款轻松上手，人人都可以享受乐趣的游戏。本次大赛的奖品为Joy-Con™方向盘一套，分设竞赛奖和趣味奖。

竞赛奖：每日比赛累计积分最高的阵营中，排名前三的参赛者均可获得奖品一个。

如有同分情况：

——如果两阵营分数相同，则阵营内最高分数较高的阵营获胜。

——如果同阵营内符合获奖条件的参赛者分数相同，同分者均可获得奖品。

趣味奖：在《马力欧卡丁车8 豪华版》中，共有42名登场角色。凡是当天累计积分为“142”的参赛者，发送您的积分结算截图至腾讯Nintendo Switch 微信公众号，将有机会获得Joy-Con方向盘。每个比赛日送出5套，按照发送积分结算截图的时间顺序，先发先得，欢迎大家积极参与哦！

【团队赛小贴士】

虽然强力的闪电、刺刺龟壳等道具在团队赛中不会对您的队友造成伤害，但还是有许多道具会误伤队友，如绿龟壳、红龟壳、香蕉皮、炸弹兵......若是不小心打中队友，反而会助力对手获胜。所以，请您在使用道具前，好好分辨是敌是友，小心使用哦。

【如何参加比赛】

1.进入游戏后，选择“网络联机”中的大赛模式

2.在“菜单“寻找大赛，选择“通过编号寻找”输入12位大赛码【周六4851-9113-0667，周日3015-8127-8763】

3.找到本次大赛“猫猫vs.狗狗”后，选择“参加”

4.选择要加入的队伍（红队猫猫队，蓝队狗狗队）

5.确认参加，选择“是”。

【如何查看积分】

1.进入游戏后，选择“网络联机”中的大赛模式

2.在“菜单“寻找大赛，选择“通过编号寻找”输入12位大赛码【周六4851-9113-0667，周日3015-8127-8763】

3.找到本次大赛“猫猫vs.狗狗”后，选择“查看排行榜”，即可查看积分。

【如何领取奖品】

请保留当日比赛后您的积分结算截图，并在5天内使用Nintendo Switch™绑定的微信账号将截图发送至腾讯Nintendo Switch 微信公众号。

当日获胜阵营排名前三的参赛者：我们核实您的信息和比赛结果后，会联系您确认收货地址（收件人、收货地址、联系电话），并在30个工作日内发出奖品。

当日最终积分为142的参赛者：我们将联系发送信息至公众号最早的5位参赛者，确认您的收货信息（收件人、收货地址、联系电话）和比赛结果，并在30个工作日内发出奖品。

——如因任何特殊情况造成比赛提前结束，截止到比赛结束时的结果仍视为有效。当天获胜阵营中排名前三的参赛者仍可获得奖品，当日累计积分为142的朋友也有机会获奖。

【注意事项】

游玩大赛模式需要将您的Nintendo Switch连接至网络，建议提前确认网络状况。

本次大赛严禁作弊行为，我们将核实参赛者的比赛结果，如有作弊情况：

——取消该参赛者在阵营中的积分贡献；

——如其积分在获胜阵营中排名前三，则取消获奖资格，奖品顺延至该阵营下一位参赛者；

——如其积分为142，则取消相应趣味奖项的获奖资格。

请大家文明驾驶，尊重他人，共同维护良好的游戏环境。如有严重扰乱比赛秩序的不文明行为，我们会采取相应的措施。