小米MIUI官方发布MIUI 12相机功能移植说明

IT之家5月23日消息 今日MIUI官方发布MIUI 12相机功能移植说明，包含一些相机功能移植的细节信息。

IT之家了解到，目前AI魔法万花筒目前已经上线机型包括米10、米10 PRO、K30 PRO、K30 PRO变焦版；相机魔法分身及文档模式移植计划机型包括小米10系列 K30 PRO系列以及K30、K30 5G、CC9 PRO、K20、K20 PRO、小米9 、小米9SE；AI魔法表情及Gif拍摄功能计划移植机型是米10青春版，后续将增加米10、米10 PRO、K30 PRO、K30 PRO变焦版；前后双景移植目前支持米10青春版，后续将支持米10、米10 PRO移植。

相机功能移植说明原文：

随着近期新品发布，我们陆续推出了 电影相机、魔法相机、流光相机、MIUI12全新相机 等众多大家喜爱的功能。在微博以及论坛上也受到了大家很高的关注，非常感谢大家一如既往的支持。在这里也跟大家再讲功能移植的时间以及移植过程做一下简单的说明。

第一个问题，为什么功能下沉不能更快？

相机现在还不是解耦应用，所有功能的发布都需要随着系统升级推送给用户。 新机刚发布，系统更新频次会快一些，比如会有一些功能更新还有一些BUGfix，当机器ROM趋于稳定后，系统更新的频率就会降低，因此 我们在移植功能的时候 即使很快移植完成也需要等待ROM更新节奏推送给用户，当然内测和开发版用户会比较早尝鲜体验。

另外，不同的功能 的移植难度也不尽相同，比如有些功能只有一些功能逻辑调整，那我们会快些，如果涉及到算法、底层软件调整，研发和测试的工作量会变大，移植周期也会变长，如果刚好错过了最近ROM更新节奏，那就需要等到下一次的ROM更新。

第二个问题，为什么功能不能下沉到更多机型？

相机现在的每一个功能都需要诸多算法支持，算法需要针对每一个芯片平台进行适配。

举个栗子，米10青春版 大家最爱的魔法分身功能，首发平台是 7250，如果要移植至米10以及K30 PRO系列，需要适配865平台，如果需要移植米9需要适配 855平台，如果需要移植CC9 PRO 那就需要适配 7150平台，每一个平台单独适配完成后，还需要针对该平台下的每一款机型进行功能和交互的适配，适配完成后 才能进行测试，测试通过后才能进行开发版功能推送。 当然了，上述平台我们已经基本都支持了，所以大家再开发版上已经体验到了 魔法分身功能。CC9 Pro 以及小米9SE 有些问题还没有解决所以 暂时开发版还没有更新魔法分身，我们研发团队正在努力修复，争取两周内 魔法分身可以更新到这两款机型。

还有一个限制就是 ROM的系统分区，手机发布后，除了相机以外 其他的系统APP也都在给大家推送新的功能，因此系统分区的空间会越来越小，当我们移植一个需要算法类的功能时，如果ROM分区不足 我们也很难 将功能放置进系统中推送给用户。

第三问题，为什么有些新机会在第二批或者第三批机型中？是不是官方不重视

当然不是，如第二个问题的回复，我们会根据平台的适配情况在去适配机型，优先适配比较高端的芯片平台，这些芯片平台的性能更好，移植难度也会小，移植速度也相对更快，7系平台以及其他平台的 由于性能的限制 移植难度也会变大，因此会放置到后续批次中，不同功能都需要不同的计划和方法 也不能一概而论。

第四个问题，大家的反馈 我们到底看不看?

微博的反馈以及论坛的反馈 我们都会看，微博私信量非常大，所以希望大家能够关注我们的公告，这样就不用重复回复了。 相机圈子的问题，我们有非常可爱的解答组 会快速的回复大家，第一时间解决大家提出的疑问和问题，如果反馈的问题非常共性 就会建立提案，我们也会有 同事专门来回复大家的帖子。

大家提到的意见和建议我们都会收到，会总结分类后 给到大家满意的回复。也建议大家都加入到相机圈子，如果有需要我们也可以创建一个微信群 及时和大家互动 分享。

我将 大家近期比较关注的几个功能的移植计划做一下说明：

AI魔法万花筒目前已经上线机型包括米10、米10 PRO、K30 PRO、K30 PRO变焦版，大家可以在短视频中打开功能使用哦（稳定版点击"六棱镜"&MIUI12内测版打开"小魔棒") 另外针对19年的机型 我们也已经更新到了开发版，相信大家 会发现 贴纸特效没有了，主要原因是，19年的机型在发布时集成了算法SDK，我们再20年小米10系列上进行了SDK升级和替换，所以 此次将19年的机型也进行了替换，带来的好处是 SDK的替换 给19年的机型 减少了非常多的rom空间，因此 针对小米9系列 K20 PRO系列 CC9PRO 以及其他机型 我们都推送了万花筒、魔法分身和 文档模式。短视频的SDK由于部分机型内存过小，有3G版本 比如红米Redmi Note 8 ，所以我们无法移植新版本的短视频以及AI万花筒。

相机-魔法分身移植公告

目前计划移植的机型包括 小米10系列 K30 PRO系列以及K30 、K30 5G、 CC9 PRO、 K20、 K20 PRO 小米9 、小米9SE。

目前开发版除了CC9 PRO以及K20 以外都已经支持，稳定版会跟随MIUI12推送给大家。

相机-文档模式移植公告

目前计划移植的机型包括 小米10系列 K30 PRO系列以及K30 、K50 5G、 CC9 PRO、 K20、 K20 PRO 小米9 、小米9SE。

目前开发版已经全部支持，小米9以及CC9PRO MIUI11的稳定版已经支持，其他机型的稳定版会随着MIUI12推送给大家。

相机-AI魔法表情以及Gif拍摄功能移植公告

目前已经支持的机型是米10青春版，后续计划移植的机型是米10、米10 PRO、K30 PRO、K30 PRO变焦版。

新版本的AI魔法表情对算力要求较高，其他平台移植难度会比较大。

相机-前后双景移植公告

前后双景目前支持的机型是米10青春版，后续计划移植的机型是米10、米10 PRO。

相机-长曝光移植公告

马上在新品发布的 流光相机-长曝光功能，我们首批移植机型 是米10、米10 PRO、K30 PRO、K30 PRO变焦版。开发版将会在6月中之前支持，稳定版需要跟随MIUI12 发布后的后续 版本推送，具体时间还依赖测试进展。其他更多机型，我们需要看一下哪些机型还有系统空间，毕竟 上面的功能还都在移植下沉，空间已经都差不多了。