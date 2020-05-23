因供应链管控不严，苹果iOS 14内部早期版本已泄露

IT之家5月23日消息 据Appleinsider报道，从2月份开始，iOS 14的泄露版本（很可能是从中国的苹果供应链泄露的）一直在iPhone越狱和黑客圈子中传播。

IT之家了解到，尽管即将发布的Apple产品的爆料和泄露信息并不少见，但越狱社区的消息人士称，iOS 14完整的早期系统版本文件提前了好几个月就被曝光了，这在以往是几乎没有过的。

据消息人士透露，他们认为运行Apple早期版本的iPhone是从苹果中国供应链获得的。早前有人以“数千美元”的价格购买了该设备并提取了iOS 14早期内部版本（日期为2019年12月）。

独立安全研究人员还向Motherboard确认，已将早期iOS 14版本提供给安全研究人员以便他们可以早日查看代码以查找漏洞。社交媒体上还提供购买代码的途径，其中国内的微博是最常见的来源。

当然，由于泄漏的版本是非常早期的系统迭代版本，因此在iOS 14最终发布之前会有很多变化，某些功能将无法发布。

值得注意的是Twitter上有一个标签#AppleInternals用于交易泄漏的Apple代码，硬件和文档，两个匿名的Twitter用户确认他们可以访问泄漏的代码。

苹果拒绝对当前发生的iOS 14代码泄露问题发表评论。

自2月以来与苹果新品相关的爆料源源不断 。据报道，这些爆料均来自iOS 14内部版本。SIXGEN网络产品总监Ryan Duff的一位安全研究员表示：“这绝对是一次严重的泄漏”。