诺基亚宣布加入 Open RAN 5G 政策联盟

诺基亚官网消息显示，该公司已宣布加入Open RAN政策联盟（Open RAN Policy Coalition），旨在推动为5G和未来网络提供全面、安全的解决方案。诺基亚将与其客户和其他行业利益相关者一起，推动将影响无线网络构建方式的相关政策选择，包括支持开放网络研发。

通过解耦软硬件并利用开放接口，Open RAN（O-RAN）技术有望通过全新解决方案和业务模型以及广泛的多供应商生态系统丰富移动生态系统。作为O-RAN联盟成员，诺基亚一直致力于帮助开发开放参考结构和开放接口，这对于交付具备可互操作性的O-RAN解决方案至关重要。

诺基亚是第一家加入O-RAN联盟的主流设备供应商，该公司目前正共同主持致力于定义开放式前传接口和近实时RAN智能控制器（RIC）的工作组，这将有助于实现网络的自动化与优化。除O-RAN联盟之外，诺基亚还在3GPP、Linux基金会的ONAP项目及ETSI的MEC项目等组织内倡导开放标准。

除技术贡献外，诺基亚还支持为5G及未来网络的开放和安全RAN政策制定和执行综合策略。

诺基亚美洲政府关系副总裁Brian Hendricks表示：“诺基亚认为，政策制定者、运营商和设备供应商应该共同努力，来支持新兴网络技术研发，这些技术包括开放系统、5G先进技术和6G基础研究，并为由可靠供应商构成的强大生态系统提供政策支持。我们很高兴能够加入联盟，并帮助业界在这一重要方面不断前进。”