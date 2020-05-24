5G 尚未成熟，美国已发动力量积极为 6G 做准备：高调表示确保技术领先

来自Light Reading的报道称，去年年初，美国总统在其推特上提到了5G。他写道：“我希望尽快在美国实现5G，甚至是6G技术。美国公司必须加紧努力，否则就会被甩在后面。我们没有理由落后……”

当时，他提到6G的时候，感觉就像一句随意脱口而出的话，一个玩笑而已。

现在情况已经不是这样了。

这是因为，美国无线行业中越来越多的公司、学者和政策制定者已开始围绕6G技术组织起来，并高调表示要确保美国在这项技术领域的领先地位。

本周，美国最重要的电信标准组织之一ATIS提出，现在是时候“ICT行业的领先公司与政府一起共同做出承诺，这将使美国在未来十年处于技术领先的前沿”。

ATIS在其政策文件中写道：“现在，通过使政府和行业在一系列核心原则和行动上保持一致，美国将处于6G开发和部署的最前沿。”

“鉴于地缘政治形势，旧的领导力模式无法在新的未来中发挥作用。” ATIS首席执行官Susan Miller告诉Light Reading，“如果美国真的要保持自身的领导地位，就必须以一种新的方式采取行动。”

Susan Miller解释说，ATIS希望美国政府、美国学术界和美国无线行业开始围绕6G的发展组织起来。具体来说，在该组织提交给国会和白宫的“行动呼吁”中，ATIS要求为6G研发提供政府资金和税收减免，同时提供更多频谱，并在全国范围内打造更多相关开发专区。

ATIS的影响力不容小觑。该协会的董事会由AT&T、Verizon、Ciena和康卡斯特（Comcast）的高管组成，该组织此前曾讨论和解决过安全供应链、机器人电话和手机助听器兼容性等问题。也就是说，美国主要电信公司通常会通过ATIS来解决问题和办事。

6G宣传已不绝于耳

需要明确的是，到目前为止，美国学者关于6G技术的发声已有数月时间。例如，去年纽约大学无线通信杰出人物Ted Rappaport（最早支持毫米波频段5G发展的人物之一）发表了一篇关于100GHz以上频段的6G技术的论文。

同样在去年，FCC投票批准了利用95GHz以上频谱进行实验。

最近，美国国家科学基金会的频谱创新计划开始倡导建立一个新的国家无线频谱研究中心（SII-Center），该中心将“超越5G、物联网和其他现有或即将到来的系统和技术，并制定一条发展路线，通过有效利用和共享无线电频谱，确保美国在未来科学和工程领域的无线技术、系统和应用方面发挥领导作用”。

美国无线行业主管、学者和政策制定者开始讨论6G技术并不令人感到意外。毕竟，中国的华为公司在其2019年年报中表示，该公司已经启动了对6G的研究，包括“空口技术、新的网络架构和关键的使能技术”。最近，中兴通讯表示将与中国联通在6G上进行合作，以支持高达20 Gbit/s的速度。

这是一个全球性话题。例如，芬兰奥卢大学已宣布推出6G Flagship进行6G技术研究。最近，英国监管机构Ofcom发布了有关100-200GHz频段的技术运行规则，初始的6G技术预计将运行在这一频段范围内。

这就是ATIS希望在美国有组织地推动6G技术发展的原因所在。

事情不是非黑即白

Susan Miller认为：“仅仅在研发方面领先，无法支持美国在6G技术上的领导地位，政府、产业界和学术界应该在这个领域真正开展公私合作。”

但是，这种协调性推进难道不是中国的行动标志吗？在中国，政府已经下令进行大规模5G建设。

ATIS技术与解决方案副总裁Mike Nawrocki在谈到该协会的建议时表示：“我们认为这并非是自上而下的。我们真正想要的是一个联盟。”

Susan Miller补充道：“中国模式在这里行不通。”

当美国官员承认他们不能像中国政府那样行事时，往往很难判断他们是高兴还是遗憾。

确实，这个问题并不完全是非黑即白的。华为在美国的研发子公司Futurewei是ATIS的成员之一，Susan Miller欣然承认这一事实。

尽管如此，ATIS在其政治行动呼吁中总结道：“成功的美国领导地位要求国家致力于实现技术领先和卓越。我们的未来取决于它。”

最终结果会是什么呢？许多人猜测，地缘政治压力将使6G技术标准陷入碎片化状态（一如当年的CDMA、GSM、TD-SCDMA和W-CDMA标准），而这正是全球电信业在LTE和5G技术上努力想要摆脱的局面。

这当然是ATIS至少愿意接受的结果。Susan Miller不愿使用“碎片化”一词，但他表示“可能存在与市场需求相关的区域化”。