天猫6.1预售0点开启：付定立减百元，跨店每满300减40元

IT之家5月24日消息 2020年天猫618理想生活狂欢季6.1狂欢预售将于明日（25日）0点开启，万千好货抢先定，付定金立减，尾款享受跨店每满300元减40元。6月1日0点起爆款直降限时不限量，万券齐发抢大额券，1元起抢拍神券、最高24期免息、大牌定制礼盒3折起、超低价抢品牌会员礼等，点此抢先定。

【活动时间】

预售定金支付：5月25日 - 5月31日 21:59:59

预售尾款支付：6月1日 01:00:00 - 6月3日

【主要玩法】

1）跨店满减：跨店每满300减40元，上不封顶，适用时间为6月1日 - 6月3日（参加满减的预售尾款也适用）；

2）限时直降：5月29日0点开始预热，6月1日场次0点开始，限时不限量；其他每天都有限时直降玩法；

3）更多玩法：万券齐发抢大额券、1元起抢拍神券、最高24期免息、大牌定制礼盒3折起、超低价抢品牌会员礼等。

· 2020天猫618理想生活狂欢季6.1狂欢预售分会场入口一览：

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