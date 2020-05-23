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特斯拉中国新增发电、输电业务

2020/5/23 16:34:24来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家5月23日消息 据天眼查数据显示，5月21日，特斯拉（上海）有限公司的经营范围出现变更，新增发电、输电、供电业务（核电站经营建设除外）。

3月份特斯拉中国官方招聘微信平台显示，特斯拉能源部门新增与“商业/住宅用户侧”相关的两个职位招聘，分别为项目开发工程经理和业务拓展经理，工作地点均为特斯拉上海临港超级工厂。

IT之家了解到，此前，特斯拉首席执行官马斯克曾在2月发布推文称，公司正在美国旧金山湾区加紧安装太阳能屋顶，且该业务将很快进军中国和欧洲市场。

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关键词：特斯拉

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