特斯拉中国新增发电、输电业务

内容字号：默认大号超大号
段落设置：取消段首缩进段首缩进
字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体
IT之家5月23日消息 据天眼查数据显示，5月21日，特斯拉（上海）有限公司的经营范围出现变更，新增发电、输电、供电业务（核电站经营建设除外）。
3月份特斯拉中国官方招聘微信平台显示，特斯拉能源部门新增与“商业/住宅用户侧”相关的两个职位招聘，分别为项目开发工程经理和业务拓展经理，工作地点均为特斯拉上海临港超级工厂。
IT之家了解到，此前，特斯拉首席执行官马斯克曾在2月发布推文称，公司正在美国旧金山湾区加紧安装太阳能屋顶，且该业务将很快进军中国和欧洲市场。
软媒旗下网站：IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|
软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|
IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。
Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.
软媒公司版权所有