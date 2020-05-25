董明珠自用手机亮了：非格力手机，是三星Galaxy Fold

IT之家5月25日消息 2020全国两会间隙，全国人大代表，格力电器董事长董明珠在近日接受“超级”访问采访时也向外界公布了董明珠的店一天的销售额以及开网店的感受，有网友发现董明珠所使用的手机也已曝光。

从截图来看，董明珠在展示销售数据时使用的是一款折叠屏手机，从屏幕右上角来看这是一部三星Galaxy Fold/W20。

IT之家了解到，董明珠在2019年两会人大代表团驻地接受采访时表示，格力手机肯定会跟上5G手机和柔性屏的大趋势，紧跟科技发展趋势。

配置方面，三星Galaxy Fold采用3D玻璃与金属铰链机身材质工艺，搭配内折叠设计，拥有4.6英寸外部显示屏，展开尺寸为7.3英寸的Dynamic AMOLED内部主显示屏，分辨率为2152×1536，屏幕比例为21:9；搭载骁龙855处理器，内置4380mAh电池，支持15W无线充电与NFC；共有六个摄像头。后置三摄为1600万像素超广角摄像头+1200万像素广角摄像头+1200万像素长焦摄像头；外侧还带有1000万像素自拍摄像头；手机内部具有1000万像素自拍摄像头和800万像素艺术肖像镜头；拥有夜雾银和量子黑两种配色，12GB+512GB售价15999元。