“头铁”拼多多对撼阿里！亏了41亿，但活跃买家数超6亿

昨日，拼多多今日发布2020年Q1财报。

财报显示，第一季度公司该季度营收65.4亿元，较去年同期45.452亿元同比增长44%，高于市场预期的49.69亿元；该季度净亏损（通用会计准则下）41.19亿元，较去年同期净亏损18.78亿元扩大119.34%，大于市场预期的净亏损26.70亿元。



截止发稿前，拼多多股价大涨超过9%。

一、受疫情影响，营收同比增速创新低

本季度财报显示，第一季度公司该季度营收65.4亿元，较去年同期45.452亿元同比增长44%。

（数据来源：拼多多 制图：网易科技）

来自在线营销服务的收入为54.923亿元 ，比2019年同一季度的39.484亿元同比增长39.1%；交易服务收入为人民币10.488亿元，较去年同期收入5.968亿元同比增长75.73%。

值得注意的是，由于受疫情影响，本季度拼多多营收增速回落较大。

（数据来源：拼多多 制图：网易科技）

拼多多净亏损持续扩大的背后原因，源于其运营支出。

本季度，拼多多用于销售和营销费为人民币72.966亿元，较2019年同期的人民币48.893亿元增长49%，主要是由于广告支出以及促销和优惠券支出增加。

也就是说，基本上拼多多一块多钱广告，可以换回一块营收，在用重金支持增长。

本季度，拼多多一般和管理费用为人民币3.383亿元，较2019年同期的人民币2.361亿元增加43%，主要是由于员工人数增加。

研发费用为人民币14.732亿元，较2019年同期的人民币6.671亿元增长121%。这主要是由于员工人数增加和招聘了更多有经验的研发人员以及与研发相关的云服务费用增加。

拼多多方面表示，亏损扩大主要有两个原因，一方面是疫情期间，为了帮助平台上的商家，拼多多在保持0佣金的基础之上，主动继续降低商家在平台上的营销成本，并将大量的免费流量资源优先给到了用户最需要的医疗用品。

另一方面，拼多多继续加大在技术、产品和商品直接补贴上的持续投入。同时，拼多多百亿补贴持续在线，不断给用户提供更加有性价比的品牌商品，这一季度，平台的销售与市场推广费用达到了72.97亿元。

对于亏损，拼多多战略副总裁David Liu表示，“许多人认为，销售和营销费用的增长意味着我们在烧钱，并用投资者的钱补贴用户。我们希望指出，即使我们可能会由于季节性因素出现净经营现金流出，但自2016年以来，公司的年经营现金流仍为正值。这意味着，我们的核心业务产生的现金足够支持运营，而无需使用融资和投资活动产生的现金。”

二、新增用户规模继续领跑，保持竞争力

2020年第一季度财报称，拼多多的年度活跃买家数已经达到6.28亿，单季度增加了4290万；相比2019年同期，增加了1.85亿。拼多多的平均月活用户数达到4.87亿，较2019年同期增长了1.98亿。

有意思的是，今日晚间，阿里也发布了Q1财报。至此，阿里、京东以及拼多多三大电商巨头均已公布Q1财报数据。

阿里年度活跃消費者达7.26亿，本季度增加1500万；月活跃用戶达8.46亿，较2019年12月增加2200万。

京东年活跃消费者本季度从3.62亿增长到3.874亿，增加2540万； 京东移动端日均活跃用户数较去年同期增长46%。

而在2019年底，在活跃用户上，阿里达7.11亿，拼多多5.85亿，京东3.62亿。

相比较而言，拼多多活跃用户数与阿里的差距进一步缩小。

“月活用户一年增加近2亿，且月活/年度买家的指标，从19年一季度的65.4%提升到了20年一季度的77.6%。”拼多多董事局主席兼CEO黄峥表示，这代表了用户更加喜欢拼多多的产品，拼多多也有更强的能力来满足用户多样性的需求。

同时，拼多多的单用户消费额也在稳步提升。截至3月底，平均到每位活跃买家的年度支出金额达到1842.4元。在2019年底，这一数字为1720.1元。

值得注意的是，目前拼多多的现金流还比较充裕，具备一定的抗风险优势。

到一季度末，拼多多账上现金及现金等价物和短期投资合计426亿元（不含受限资金）。拼多多方面表示，公司现金储备充足，百亿补贴仍会持续，并不断扩大补贴的品类与商品数量。