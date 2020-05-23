阿里、拼多多财报“撞车”：暴增数字难掩增速低迷

美团王兴曾说，“接下来几年，要看拼多多黄峥和淘宝天猫蒋凡，这两个非常聪明的人如何较量，应该会很精彩”。

好戏似乎还未上演，蒋凡即被踢出阿里合伙人。



但这丝毫不影响两家电商巨头的对垒：岁月流逝，两家花样翻新、补贴不断、明争暗斗、偶尔碰瓷——直到财报来临的那一刻，宿敌相遇，敌我难分。

昨日晚间，短短一小时，拼多多与阿里巴巴先后公布财报。

表面上，双方均取得了巅峰战绩：阿里的GMV突破一万亿美元，年度活跃用户达到9.6亿；上线不足5年的拼多多，GMV总量为11572亿元，年度活跃买家数也达到了近6.3亿……

虽然遭遇疫情等影响，但暴增的数字均难以掩盖增速的低迷。

就阿里一方而言：

1，22%的季度营收增速达到近3年历史新低，且首次突破30%红线。

2，季度净利润为31.62亿元，同比下滑达到88%。

拼多多一方：

1，季度营收达到65.41亿元，同比增长44%，较以往季度继续放缓，同样达到新低。

2，季度净亏损为31.70亿元，去年同期则为13.79亿元。值得注意的是，虽然一直在亏损，但此前属于亏损收窄，目前来看收窄趋势被终止。

3，一季度，拼多多用于经营活动的净现金为5.67亿元，较前几个季度有较大缩减，前几个季度分别为95.98亿元、26.18亿元、41.48亿元及15.43亿元。

GMV：总量大VS增速高

就单季度营收而言，阿里的电商龙头仍不可撼动。

阿里财报显示，2020年第一季度，营收为1143亿元，高于市场预期的1070亿元，同比增长22%，归属于普通股股东的净利润同比增长70%至1493亿元，非公认会计准则下净利润同比增长42%至1325亿元。

反观拼多多财报，季度营收为65.41亿元，高于市场预期的49.69亿元，同比增长44%。与此同时亏损持续扩大，截至2020年第一季度亏损44亿元，同比扩大107%。

如上文所述，阿里和拼多多的季度营收增速均处于历史低值。

事实上，电商发展多年，增速放缓或是必然。一方面，平台的体量增大，基数加大后要实现高速增长就相对困难，两者的处境近乎相同。另一方面，人口流量红利消失，加之春节、疫情、物流停摆等影响，进而影响到交易额和营收。

在GMV方面，阿里巴巴数字经济体商品交易额突破1万亿美元，这其中包含了淘宝、天猫、盒马、饿了么、口碑等整体领域的数字总和。阿里董事局主席张勇直言，“在2021财年，将至少再创造人民币1万亿元的GMV新增量。”

相比阿里的众多板块，拼多多的主营业务仍以电商为主，但其GMV总量达到了11572亿元，同比增长108%。

简言之，阿里搭建多年的数字经济体发挥了各自运营的优势，总量领跑明显。而拼多多108%的GMV增速，体现了其一贯高增长的趋势。

用户数：扩大VS缩小？

活跃用户数，永远是电商的核心比对数据。

一周前京东在财报中称，其活跃用户数又新增了2500万人。而这一次，阿里给出的全球年度活跃消费者为9.6亿，中国零售市场年度活跃消费者7.26亿，其中超过70%新增年度活跃消费者来自欠发达地区。

拼多多终于又可以更改广告词了：从“5亿人都在用的拼多多”，换成“6亿人都在用的拼多多”。根据财报，其活跃买家数为6.28亿，单季度新增4290万，同比增长42%。

如此看来，拼多多又缩小了与阿里电商用户数的差距。不过这要从两个维度观察：

一方面，国内下沉市场的人口红利已接近瓶颈，双方均在挖掘该市场用户，拼多多能否趁势追平或赶超，值得关注；另一方面，阿里的基本盘大，其国际零售业务的活跃消费者已超过1.8亿，这让拼多多“望尘莫及”。

事实上，阿里和拼多多的用户数存在着高度重合。

根据去年下半年发布的《拼多多用户研究报告》显示，拼多多和淘宝的重合用户比例较高，占比稳定在40%以上，约46%的拼多多用户是淘宝用户。更可怕的数据来自于电子商务研究中心，该数据显示，卸载淘宝App的用户有50.3%流向拼多多，拼多多App的卸载用户中有78.3%流向淘宝。

思维逻辑：搜索推广VS谷歌算法？

在发布财报前夕，招商证券发布了一份行业深度报告，对比分析了阿里、拼多多的差异化。

报告中写明，两平台在底层思维上存在不同，这导致了平台运营的底层逻辑不同——阿里是供给思维，拼多多是需求思维。

阿里与拼多多虽然都是平台电商，但拼多多更加偏向于谷歌算法思维。消费链路为：消费者重视价格—平台提高价格权重—高性价比平台—消费者；

阿里则偏向于搜索推广思维，链路为：外部流量进入—品牌购买流量—转化为销售额—提升品牌溢价—流量。商家需要在众多的平台流量产品中找到比较合适的流量分发方法和逻辑，实现投资回报率的最大化。

可以肯定的是，无论是哪种思维模式，双方均面临着寻求新增量的焦虑。或许，疫情掩盖了双方的实力，待消费逐渐复苏的第二季度，战局可能会更加明朗。