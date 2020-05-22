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拼多多发布第一季度财报：净亏损31.70亿元，同比扩大

2020/5/22 18:48:53来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家5月22日消息 ，拼多多今日发布了截至3月31日的2020财年第一季度财报。财报显示，拼多多第一季度营收65.41亿元，同比增长44%，归属于普通股股东的非公认会计准则净亏损31.70亿元，去年同期净亏损为13.79亿元。

拼多多的年度活跃买家数已经达到6.28亿，单季度增加4290万；相比2019年同期，增加了1.85亿。年度活跃买家是指过去12个月内在拼多多平台上至少下过一笔订单的消费者数，包括独立App、小程序与H5等移动端渠道。

在最新一个季度，拼多多的平均月活用户数达到4.87亿，较2019年同期增长1.98亿。月度活跃用户数，是以月为统计区间，仅包括访问拼多多App的独立用户数，不包括小程序等其他访问渠道。

在最新一季度，拼多多保持了40%以上的用户增速。截至3月底，平均到每位活跃买家的年度支出金额达到1842.4元。在2019年底，这一数字为1720.1元。

财报显示，截至2020年3月31日，十二个月内的GMV为人民币11,572亿元，去年同期截至2019年3月31日的12个月内GMV为5574亿元，同比增长108%。

IT之家了解到，截至2020年3月31日，拼多多现金、现金等价物，限制性现金和短期投资为695亿元人民币（98亿美元），而截至2019年12月31日为686亿元人民币。

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关键词：拼多多

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