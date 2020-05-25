129 元，PS4 国行游戏《硬核机甲》 6 月 1 日上市，将登陆 PS 商店

IT之家5月25日消息 索尼互动娱乐今日宣布，将于2020年6月1日在中国大陆市场发售PlayStation® 4简体中文游戏《硬核机甲》，游戏内含一套独占皮肤（中国之星特别皮肤），以及人物与机甲的追加内容（格雷姆和沃菲斯），零售价129元人民币。

IT之家获悉，《硬核机甲》数字版游戏也将在PlayStation 商店推出，售价129元人民币。

【游戏简介】

《硬核机甲》是一款饱含对各式经典机器人作品热意憧憬，重视手感的横版动作游戏。虽然为国人自主开发，但即便在机甲之国的日本也被大量社交媒体赞为“机甲游戏史上里程碑级的作品”。

游戏包含超值的三大模式，战役模式凭借玩法丰富的关卡和与游戏流程无缝融合的精彩演出，带来沉浸故事体验。而历经这一系列壮绝战斗后，玩家还能在多人模式尽情驾驶故事中登场的其他各式机甲，自由组合出华丽招式，展开热血硬派快节奏的钢之对决！（支持本地&在线对战）甚至还包含40多台可自由改造机体的模拟战模式。

透过厚重手感和全手动操纵竭力还原机甲体验，是本作的重要特征之一，玩家可以在战斗中磨砺自己的技艺，熟练掌握机体的驾驶技巧后，逐渐从杂兵成长为驰骋战场的王牌。

《硬核机甲》游戏截图

《硬核机甲》中包含了40台风格各异的原创机甲，通过18个精巧而又引人入胜的关卡、20多个不同的人物，为世界各地的机甲迷献上了一部机甲游戏盛宴。主题曲《Dash& Strike》由业界知名的作曲家黑泽大佑操刀、日本著名二次元歌手影山浩宣演唱，激燃的曲风备受玩家推崇。

产品介绍：PlayStation®4简体中文版游戏《硬核机甲》