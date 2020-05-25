【IT之家评测室】ROG幻14体验评测：独创光显矩阵屏，14寸机身塞进RTX2060

以前，我接触的14英寸笔记本里，上到几万，下到几千，大多是以便携为主的超极本和轻薄本。但今天，水水拿到的这款机器却有些不同，它是首款在14英寸机身里用上GeForce RTX显卡的笔记本产品，并冠以「有动力，更拼“薄”」的口号，代表了英伟达对GeForce RTX笔电的轻薄化追求；它主打性能，却同样拥有不到20mm的轻薄机身；它没有炫酷的RGB灯效，却用上了标新立异的AniMe Matrix光显矩阵屏；而白色机身、2K分辨率、1.7KG、19.9mm这几个关键词就已经赚够了眼球。它就是来自高端电竞品牌玩家国度最新推出了ROG Zephyrus G14轻薄高效能潮玩笔记本，国行被命名为ROG 幻14。

想想最近几年，笔记本市场中搭载AMD处理器的产品正迅速增加，AMD YES的口号也越叫越响。究其原因还是AU的笔记本便宜、性价比高，厂商可以在其他方面投入更多的成本和设计，来打造迎合消费者需求的「越级」卖点，追求「走量爆款」效应。同样，这款笔记本也搭载了最新的AMD旗舰标压处理器。IT之家这次首发拿到了星空白的顶配版本，借此机会，就由水水这个臭打游戏的来跟大家分享一下，上手ROG幻14几天后的使用体验吧。

外观与设计

幻14最吸引我的，当然是它白色的机身，要知道这年头白色的性能本屈指可数。水水自用的还是几年前推出的Zephyrus M GM501，虽然经典的黑色搭配斜发丝纹也很帅，但每次出差在酒店大堂打开它，旁边的人还是会投来一丝丝或好奇或不解的目光。幻14就不存在这个问题，它的A面通体雪白，表面采用类肤涂层处理，亲肤又不易沾染指纹，手感非常不错，出街的辨识度极高。

幻14靠近转轴处的一侧有条金属亮面质感的ROG标签铭牌，而且不会发光，这可一点都不像ROG过去的风格。从远处看过去，你甚至很难注意到A面上那些密密麻麻的小孔，所以幻14的A面很干净、也很低调，吗？并不是，秘密就隐藏在这些小孔里面。

它们占据了A面一半的面积，足足有6536个之多。先别急着说什么密恐福音，毕竟它不是让你用大头钉在A面固定便笺的，这些通过CNC工艺的精准穿孔，共同组成了幻14上非常拉风的像素灯组——AniMe Matrix光显矩阵屏。只要开机通电、掀开A面，就可以看到小孔下面大大的败家之眼Logo以白色像素灯的形式再次出现，是不是瞬间就有内味了？像素灯的图案并不是一成不变的，它会通过调节内部的1215组灯珠开关，变换出华丽的动态效果，即使在盒盖的时候，也会通过专属的充电动画怒刷存在感。当然，像素灯效既可以手动关闭，也可以自定义图案，可低调亦可张扬。据说，由于内置的miniLED灯珠拥有256级的亮度显示，为了让光显矩阵中的每一缕光线亮度均匀，工程师对反复进行了15次的技术叠代。

除此之外，A面底部的转轴部分有一左一右两个突起的小部件，应该是为了防止掀起屏幕后A面直接接触桌面，导致磨损和掉漆的情况。由于采用了蜂巢压铸结构设计，幻14裸机重约1.7kg，机身厚度为17.9mm，但却保持了较高的强度和韧性。三围方面，幻14拥有324 x 222 x 17.9 mm的身材，考虑到游戏性能和屏幕尺寸，整体的体积控制还是很不错的。

看完了A面，我们先翻到D面。与A面迥然不同的是，D面是银色涂装，虽然也做成了类肤材质，但手感没有A面那么细腻，脚垫和进气格栅也中规中矩，无需多言。由于未采用冰刃系列的垫起式底盖，左右两侧自然也是看不到RGB灯效的。

不过，幻14这次的接口配置比较丰富，左侧有AC电源接口、支持4K输出的HDMI2.0b接口、支持DP1.4、快充和反向充电的USB3.2 Gen2 Type-C接口，3.5mm耳机和麦克风接口；

右侧有防盗锁扣、2个USB3.2 Gen 1 Type-A接口以及1个USB3.2 Gen2 Type-C接口。没有miniSD卡插槽略显遗憾，但相比过去的产品，增加了USB-C接口的数量和功能性，确保幻14在便携方面的优势。

散热方面，幻14的中框左右加后面一共4个出风口，堪称豪华。其本身采用了独家的冰川散热架构，出风口内部集成了209片0.15mm的冰翼鳍片，机身内部还有5根导热管和2个绝尘风扇，每个风扇拥有81组扇叶，在高转速和薄扇叶的情况下，四进气口可提升约17%的气流量，能够在散热的同时尽量避免风扇和风道间的积灰，从而提升散热效能。

翻开A面，由于幻14的A面顶部和C面底部都做了细微的斜切处理，所以单手开合非常方便，阻尼感适中，最大开合角度150度。掀开屏幕的同时，AB面靠近转轴的位置会垫起CD面，从而让D面和桌面之间形成一个三角形的空当区域，也就是经典的小翘跟设计，老Roger肯定不会陌生，只是CD面后边的出风口也就对准了屏幕。好在B面的下边预留了比较宽的位置，热风并不会直吹屏幕。

其余3边，幻14采用了等宽窄边框设计，厚度为6.9mm。和传统的15.6英寸笔记本不同，幻14配备了一块14英寸的雾面屏，屏幕周围采用磨砂手感的塑料材质包裹，并在边缘的部分做了突起设计以保护屏幕，边框底部是一个哑光的ROG Zephyrus标识，但没有会发光的败家之眼。

说起来，幻14这次的A面非常有意思。首先屏幕面板提供了两种规格，一种是2K分辨率+60Hz刷新率，另一种则是1080P分辨率+120Hz刷新率。两种屏幕都支持潘通色彩认证，提供专业级的出厂校色，支持adaptive sync画面防撕裂技术以及100% sRGB色域的广视角IPS面板。不管是对于游戏爱好者还是内容创作者来说，都可以满足他们对屏幕的需求。

通过AIDA64和屏库网查询不难发现，我们手上的这台幻14是2K分辨率+60Hz刷新率的版本，屏幕面板来自友达，从参数上看这块屏幕的素质很不错，不过屏幕响应时间为20ms，算是一个小小的遗憾。另一个有意思的地方在于，屏幕顶部没有摄像头，只有两个传感器，这点可能对上网课和视频会议不太友好，也不支持Windows 10 Hello人脸识别。当然，你可以购买官方单独推出的摄像头配件来解决。

幻14在C面的布局上基本延续了玩家国度游戏本的风格，只是受限于14英寸的机身，这次没有加入数字小键盘，而且键盘背光也是白色，没有炫彩RGB灯效。

电源键的部分集成了指纹识别功能，但去掉了指示灯，由此可见这台电脑的定位并非常规的游戏本。

但是，幻14在键盘和触控板方面的体验着实让人惊喜，它拥有1.5mm的长键程，同时支持Overstroke闪击技术，只需62克的触发压力即可响应，键盘的回弹力度到位，表面采用特殊涂层处理，不易沾染指纹，标志性的独立按键组也得到保留。

而触控板方面，玻璃材质配合全局式按压，手指按下时周围基本不会产生变形，给人扎实可靠的感觉，触控板面积和15.6英寸的冰刃系列一样大，没有丝毫的松垮。

而在音响方面，幻14在C面和D面配备了两组高、低音扬声器组合，支持杜比全景声技术，提供360度高保真音频，外放效果自然也有所保障。

总的来看，幻14的做工和设计在主流的全能本和轻薄游戏本领域，都属于第一梯队的水准，纯白配色+独特的AniMe Matrix光显矩阵，与众不同。硬件配置上，幻14也做到了同尺寸绝无仅有的搭配。首先，它采用GeForce RTX2060 搭载Max-Q设计显卡，支持实时光线追踪、AI、可编程着色特性以及NVIDIA GameWorks技术支持驱动。其次，我们手上的这台顶配版搭载了TDP为35W的AMD 锐龙9 4900HS标压处理器，7nm制程工艺，8核心16线程，最大加速频率可达4.3GHz。最后，它还支持Wi-Fi 6技术，拥有1TB容量的NVME固态硬盘以及DDR4-3200Mhz的双通道高频内存，其中板载为8GB，最高可扩展至40GB。

跑分与性能

这次我们先来看GPU的部分，因为虽然幻14并非传统意义上的轻薄游戏本，RTX 2060也不是最高端的移动旗舰显卡，但是将RTX显卡塞进一台14英寸的笔记本实属首次。英伟达强调，在外形纤薄轻巧的笔记本电脑中加入GeForce RTX显卡，能够成为玩家手中动力强劲的游戏利器，能够带来更快的性能和更逼真的画面效果，能够享受 AI 和实时光线追踪的强大动能。那实际表现究竟如何呢？

别急，不少小伙伴可能还没搞清Max-Q设计是怎么回事，它和标准移动版显卡的区别是什么。实际上，Max-Q一词借鉴自航空术语，在航空航天领域最大动压力被称为 Max-Q，它代表了火箭发射升空后，承受由周围空气的物理压强所产生的最大机械应力的能力极限。与此同时，英伟达将其命名为一种设计方法，用于打造快速、轻薄、安静的节能型游戏笔记本电脑。它在追求机身轻薄化的同时，保留了标准版移动显卡的大部分性能，提升整体的运行效率，但又能最大限度的减少设备噪音，保障其不俗的续航水平。所以大家千万不要小看幻14搭载的这块RTX 2060 Max-Q设计显卡。

在3D Mark 11的跑分方面，幻14的Time Spy得分为6030分，Time Spy Extreme得分2814分，大家可能注意到了，这组分数相比主流80W的RTX2060显卡分数还有再高一些。

接着看Fire Strike基准测试，幻14的Fire Strike得分14703分、Fire Strike Extreme得分7350分、Fire Strike Ultra得分3776分，也都符合主流水平。综合来看，幻14的整体性能表现要高于同功耗的RTX2060显卡。如果以上一代的GTX1060为100%的性能基准参照，那么GTX1660Ti的性能大概在129%，主流80W TDP的RTX2060性能大概在135%，而幻14的性能可以到达150%左右。而在物理分方面，幻14的表现也非常抢眼，算是让我们见识到了什么叫做小身材大能量。

那GeForce RTX显卡的另一个特性就是全面支持了DirectX 12 Ultimate，它是一个全新的API，包含了一整套DirectX 12图形特性，能够将游戏画质提升到一个新的高度，并整合了GeForce RTX的许多创新技术（包括硬件加速光线跟踪，mesh shading，可变率着色和纹理空间着色）进行编码，作为多平台下一代游戏的标准。而NVIDIA DLSS 2.0则通过AI算法和深度学习的神经网络，来提高游戏帧率和画面精度。IT之家这次选取了三款游戏进行测试。

第一款是众生平等「刺客信条：奥德赛」，考虑到此次拿到的是2K分辨率版本的幻14，所以我们在游戏中将分辨率调整至1080P，画面和特效全部调到高，奥创控制中心的模式切换到增强，运行游戏自带的BenchMark测试，幻14平均帧数为62帧，最高帧数可达90帧。我只想说真有你的啊，育碧！随后我们也测了一遍2K分辨率，平均帧数61，流畅玩耍肯定是没问题。

第二款是游戏优化比较好，而且也支持了DX12的「古墓丽影：暗影」，同样在1080P分辨率，画质预设高的情况下运行自带BenchMark，平均帧数为75帧。

最后是流行的FPS游戏「守望先锋」，由于是网游，它并没有自带BenchMark，我们将游戏画质预设开到高，关闭帧数限制，幻14在1080P分辨率下的训练场释放半藏大招时的帧数为125-130帧，正式游戏中的最高帧数为136帧。这样来看，幻14应对主流的大型单机和手游完全不在话下。

遗憾的是，由于本次拿到机器的时间非常有限，水水没来得及给大家测试开启光线追踪和支持DLSS2.0特性的游戏，不过随着NVIDIA的RTX20系列移动显卡的全面发力，全球超过100款硬件产品和主流电脑品牌、游戏厂商都参与到了新的技术生态构建潮流中，目前包括《重返德军总部:新血脉》;《飞向月球》;《Control》;《机甲战士5:雇佣兵》都已支持DLSS2.0技术，支持光线追踪的Win10 Beta版《我的世界》也已上线，游戏党非常值得期待。

接着我们再来看看这颗首发的AMD 锐龙9 4900HS处理器究竟有着怎样的表现。首先是CineBench R20跑分，水水本来还在想AMD这次到底能追赶成啥样，但结果是幻14单核分数486，多核分数4205，这样的成绩着实令人出乎意料，且不说多核分数已经猛甩英特尔的i7和i9移动端处理器一截，就连单核也比酷睿i9-9980HK还要强，但后者的TDP为45W，所以说的直白点就是吊打，这在AMD锐龙7 3750H上还是个遥不可及的梦啊。

接着是国际象棋测试，开测之前水水就猜到了结果，幻14单线程跑分3429，多线程跑分28855，两项成绩几乎追平了酷睿i9-9980HK，依旧是第一梯队的水平。

而在3D Mark 11的基准测试中，AMD 锐龙9 4900HS也和i9-9880H打得有来有回，难以想象在功耗更低的情况下，锐龙9 4900HS完成了对英特尔平台主流移动CPU的逆袭。可以说没有对比就没有伤害，领先的幅度之大令人简直令人害怕。

ROG幻14单烤FPU

ROG幻14单烤GPU

出色的性能释放，前提当然是要有优秀的散热水平做支撑。在IT之家的烤机测试中，室温26度的情况下，我们通过AIDA 64 BUSINESS和FurMark分别对幻14的CPU和GPU进行了单烤和双烤测试。首先单烤10分钟FPU，CPU最高温83度，稳定值81度，TDP为35W，无降频情况。单烤10分钟GPU，显卡最高温76度，稳定值75度，频率为1526Mhz。

ROG幻14奥创手动模式双烤FPU和GPU

双烤环节我们直接进入奥创中心，将CPU和GPU风扇转速全部拉满，且GPU超频参数也拉到最高，烤机20分钟，CPU最高温90度，稳定在88度，频率维持在3.0Ghz，TDP依旧是35W，GPU最高温75度，稳定在74度，频率1530Mhz。这样的散热表现对于一台14英寸机身又是AMD标压处理器的机器来说相当可以，足以应对处理器和显卡的发热，毕竟正常使用很少会出现烤机测试这种极限的情况。

硬盘方面，我们使用CrystalDiskInfo进行检测，幻14的型号为INTEL SSDPEKNW010T8，稍微懂行的都知道它其实就是英特尔660P 1TB PCI3.0x4的那款M.2 SSD，用的是QLC颗粒，那我们也用CrystalDiskMark进行跑分，只能说成绩很一般，相比我自己那台GM501上的三星PM981，后者的随机读取和写入分别为3279MB/s和2392MB/s，其他也要领先660P不少。

最后来说说它的续航表现。幻14这次搭载了一块76Wh的大电池，但2K分辨率和强劲的性能还是让我对它的续航能力表示担忧。我们这次并没有采用主流的「能低则低」测试法，而是将电池设置调至中间一档，屏幕亮度调至70%，外放音量50%，键盘背光调至中档，奥创中心的使用模式调整为Windows，使用PCMark 8的工作模式进行测试，最终得到了接近5小时的续航成绩。而根据外媒的测试，采用PCMark 10的基本续航测试可达10-11个小时。由此可见，幻14的续航水平非常强悍。再加上其支持65W的USB-C快充，不玩游戏日常通勤无需携带体积较大的原装适配器，一个小巧的65W适配器就足够保证持久的续航。

系统与功能

我们都知道，ROG笔记本上最重要的软件就是奥创控制中心，它集成了系统中最核心的几个功能和性能模式的调节，也可以直观的看到当前的状态信息。为此，历代产品的键盘上都加入了一个单独的败家之眼按钮，便于玩家快速打开并获取信息和调节参数。首页依旧是基础的数据展示，各种参数一应俱全。

不同的是这次新增了光显矩阵的模式选单，默认有动画模式、系统模式和音频模式，动画模式主要用来调节灯效样式，默认样式就多达8种。

左侧是动画效果预览，右侧可以对动画效果和文字效果单独调节，包括动画延迟、对比度、亮度、文字大小、速度、显示行数等等，图片和文字样式都可以进行自定义，可玩性非常高。

在动画灯效的独立设置菜单中，可以进一步调节动画出现的场景，比如是否在睡眠模式或合盖模式下启用动画，在电脑进入省电模式时通过动画提醒等等。目前，最新版奥创中心已经将光效设置模块更新到了简体中文支持，所以大家不用担心看不懂设置项的问题。

另外，虽然幻14默认是白色的键盘背光，但奥创控制中心里依旧提供了Aura Snyc神光同步，喜欢RGB的小伙伴还是可以为连接的外设和配件自定义各种炫酷的灯光效果。

更骚的是，奥创中心里居然还内置了一个精选的游戏商城，每款游戏都拥有VIP会员尊享的价格。

官方还列举了一些支持Aura READY光效的游戏，在游戏中杀敌的同时更能享受RGB的洗礼。

总结

作为ROG首款14寸笔记本，幻14的创新和颠覆是前所未有的。它给我们带来了这样一台笔电：在14英寸的机身里同时塞进了AMD迄今为止性能最强大的移动端CPU和支持光追、DLSS2.0等最新技术特性的RTX2060 Max-Q显卡，76Wh的大电池，65W快速充电以及一块素质极高的2K屏幕，高性能低功耗，但却只有1.7KG的重量、19.9mm的厚度和堪比超级本的续航。而在产品设计上，也坚持着个性第一的原则，不仅有独一无二、极具彰显个性的AniMe Matrix光显矩阵，还有经过数代产品检验的小翘跟设计、冰川散热架构以及AURA Sync神光同步，白色机身更是辨识度直接拉满。幻14是一台集时尚、轻薄、高性能、长续航，强散热于一身的产品，我很庆幸他们能够推出这样一款笔电，它让我对未来满怀憧憬。