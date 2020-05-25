【IT之家开箱】罕见的14寸白色机身，ROG幻14图赏

早在CES2020上，华硕ROG幻14第一次出现在大众的视野中，一经发布便引起了巨大的关注；而明天，也就是5月26日，这款笔记本将正式开售。IT之家首发拿到了ROG幻14的白色顶配版，心水这款产品的小伙伴赶紧跟着我们的摄影师抢先来看看它的真面目吧。

ROG幻14的包装采用了黑白撞色设计，和产品本身的色调遥相呼应，老ROGER看了应该会有种焕然一新的感觉。

ROG幻14的机身通体雪白，A面采用了代表性的「一分为二」设计，上半部是纯白的金属漆面，下半部是幻14首创且独家推出的「AniMe Matrix光显矩阵屏」。

在6536精密的CNC工艺开孔下面，隐藏着1215组灯珠开关，通过调节灯珠的开关和亮度，就可以变换出各种样式的动态像素图案，用户还可以通过奥创中心进行图案的DIY，玩法非常丰富。

A面的右上角有一个亮面的ROG金属铭牌作为点缀。

幻14的B面采用窄边框设计，屏幕为14英寸，且有2K/60Hz和1080P/120Hz两种规格可选，两种屏幕都支持潘通色彩认证，提供专业级的出厂校色，支持Adaptive Sync画面防撕裂技术以及100% sRGB色域的广视角IPS面板A面的顶部并没有摄像头。

ROG幻14的C面采用磨砂金属处理，颜色为银白，表面有华硕独家的抗污涂层，不亲水不沾指纹；键盘布局则延续了ROG系列一贯的风格，1.5mm的长键程和白色的键盘背光让他看起来更像是办公本。

触控板部分的面积和自家15.6英寸的游戏本一样，无论是玻璃材质还是按压手感都没有明显区别，

ROG幻14的C面键盘底部两边和D面各有一对高低音扬声器，支持杜比全景声技术，提供360度高保真音频。

通过侧边可以看到，ROG幻14依旧采用了经典的小翘跟设计，机身两侧各有一个散热开孔，接口方面也比较丰富。左侧有AC电源接口、支持4K输出的HDMI2.0b接口、支持DP1.4、快充和反向充电的USB3.2 Gen2 Type-C接口，3.5mm耳机和麦克风接口；右侧有防盗锁扣、2个USB3.2 Gen 1 Type-A接口以及1个USB3.2 Gen2 Type-C接口。

另外，机身背面还有两个散热开孔，也就是一共四个出风口。其本身采用了独家的冰川散热架构，出风口内部集成了209片0.15mm的冰翼鳍片，机身内部还有5根导热管和2个绝尘风扇，每个风扇拥有81组扇叶，在高转速和薄扇叶的情况下，四进气口可提升约17%的气流量。

D面的设计中规中矩，整体采用对称布局，没有明显的亮点。

配置方面，ROG幻14搭载了TDP为35W的AMD 锐龙9 4900HS标压处理器，7nm制程工艺，8核心16线程，最大加速频率可达4.3GHz；采用GeForce RTX2060 搭载Max-Q设计显卡，支持实时光线追踪、AI、可编程着色特性以及NVIDIA GameWorks技术支持驱动。除此之外，它还支持Wi-Fi 6技术，拥有1TB容量的NVME固态硬盘以及DDR4-3200Mhz的双通道高频内存，其中板载为8GB，最高可扩展至40GB。

以下是ROG幻14的更多图赏：

最后，更多幻14的详细内容，请参考下面这篇IT之家的图文评测：

【IT之家评测室】ROG幻14体验评测：独创光显矩阵屏，14寸机身塞进RTX2060