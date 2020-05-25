官宣：100倍变焦华为P40 Pro+将于6月6日正式开售

IT之家5月25日消息 华为今日宣布，华为P40 Pro+将于6月1日10:08开启预约，6月6日10:08正式开售。

在4月8日华为中国春季新品线上发布会上，华为P40/P40 Pro/P40 Pro+正式发布，华为P40/P40 Pro当日已开售，华为P40 Pro+现在也终于公布了开售时间。售价方面，华为P40 Pro+手机8GB+256GB售价7988元，8GB+512GB售价8888元，配色则包括陶瓷黑和陶瓷白两种可选。

华为P40 Pro+采用纳米微晶陶瓷科技，经5天5夜高温烧结，匠心工序造就机身品质。机身与摄像头之间的曲度自然，浑然一体。坚韧亮泽，光影华丽，媲美宝石，温润如玉。

华为P40 Pro+搭载超感知徕卡五摄，5000万像素超感知摄像头（广角，f/1.9光圈，OIS光学防抖） + 4000万像素电影摄像头（超广角，f/1.8光圈） + 800万像素超级变焦摄像头（10倍光学变焦，f/4.4光圈，OIS光学防抖） + 800万像素长焦摄像头（3倍光学变焦，f/2.4光圈，OIS光学防抖） + 3D深感摄像头。其10倍光学变焦摄像头采用多反射潜望式变焦结构，纤薄机身内光路完成5次反射。增加一颗3倍光学变焦摄像头，从而实现3倍光学变焦、10倍光学变焦、20倍混合变焦以及100倍数字变焦。华为P40 Pro+前置3200万+景深摄像头。

IT之家了解到，华为P40 Pro+还支持音频变焦，拍摄远方景物时也能把目标声音一起拉近。

华为P40 Pro+采用6.58英寸2640 x 1200 OLED屏，支持90Hz刷新率，搭载麒麟990 5G处理器，此外，该机也是首款支持40W无线快充的手机，内置4100mAh电池。