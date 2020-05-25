暴雪《守望先锋》 再现 38 元超低价

IT之家5月25日消息 暴雪网站《守望先锋》四周年活动现已开启，38元超低价再度来袭！5月23日-6月1日，原价198的无限畅玩包限时特价38元，原价328的传奇典藏版仅需98元！活动期间登录游戏，即可免费获得一份周年传奇补给。每份周年传奇补给都包含至少一件传奇物品！

传奇典藏版

购买传奇典藏版的玩家除了可获得无限畅玩包所有内容外，还将额外获得5款史诗皮肤与5款传奇皮肤；《风暴英雄》 “猎空”英雄；《魔兽世界》 小温斯顿宠物；《暗黑破坏神III》 “天使”之翼；《星际争霸 II》游戏头像与《炉石传说》卡背！

游戏介绍

IT之家获悉，守望先锋是由暴雪出品的风靡全球的第一人称射击游戏。游戏以未来地球为背景，讲述人类、守望先锋成员和智能机械的恩怨纠葛。

游戏中有输出、重装、支援三种类型，总计32位风格迥异的英雄可以选择，还有28张地图可供战斗。玩家将控制这些风格迥异的英雄中的其中一个，与战友组成一支六人队伍，和对手抢夺目标、决一死战并夺取最终的胜利！

此外游戏在街机模式中还为玩家提供了团队死斗、个人死斗、PVE行动档案等多种玩法。玩家也可以自己进入地图工坊随意设计游戏模式，或畅玩其他玩家创作的千余种有趣玩法。

《守望先锋》现已开启免费试玩活动！截止6月1日，玩家可以免费畅玩《守望先锋》全部32位英雄、28张地图以及除“竞技比赛”外的多个游戏模式，包括快速比赛、自定比赛、每周乱斗以及“死斗模式”。

在试玩期间玩家可以照常升级、获得补给并解锁一系列不同的个性化物品。此外，如果你决定在试玩之后购买《守望先锋》，你在免费试玩期间的所有数据都将保留——但一定记得要使用与免费试玩期间相同的战网通行证购买。

想要加入这场未来之战的特工们一定不要错过，这个世界需要更多英雄！