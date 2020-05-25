荣耀智慧屏X1 65英寸新品首销，2小时破万台

IT之家5月25日消息 今天下午，荣耀发布了荣耀智慧屏X1 65英寸新品首销战绩。官方表示，荣耀智慧屏X1 仅2小时破万台；截至12点，京东、天猫电视品类单品销量&销售额双第一成就已达成。

IT之家了解到，荣耀智慧屏 X1系列65英寸版今天上午正式开卖，首销日优惠300元，售价仅2999元。卖点方面，荣耀智慧屏 X1搭载了鸿鹄818智慧芯片，拥有8K解码臻彩画质，内置了4*10W澎湃声场，音画表现力全面升级。

面板方面，荣耀智慧屏X1采用4K超高清全面屏，高达94%的屏占比，拥有92% DCI-P3 的广色域，支持AI魔法画质引擎，还有区分大屏高、低端产品“分水岭”的MEMC技术加持，支持实时动态画面补偿，荣耀智慧屏X1还采用3D流光窄边框、背部大LOGO和纹理设计。

音响方面，荣耀智慧屏X1系列配备 4个高品质10W扬声器、1L大音腔，31段的EQ音效调节，加持最先进的华为Histen音频处理算法，扬声器7轮打磨，音质表现层次感鲜明，低音浑厚，高音清澈明亮，息屏状态下依然可以随心听歌，可问百科、智能家居控制。

芯片方面，荣耀智慧屏X1系列搭载旗舰级鸿鹄818智慧芯片，8核超强运算力流畅解码8K&4K视频，实现秒速开关机和视频播放；支持8K解码能力，可享受8K视频乐趣，还有AI魔法画质引擎和Histen音质技术助力。

软件方面，荣耀智慧屏X1系列搭载四大主流视频平台资源，一账号视频服务，无需下载APP；即将升级的K歌功能，还有专业的学习和健身内容。荣耀智慧屏X1系列大小屏魔法互动2.0升级，支持2部手机同时投屏观看且互不影响，除手机操控外，还支持YOYO智能语音操控，6MIC远场语音，只需动动嘴巴，就能轻松操控大屏，还有荣耀智能家居联控。值得一提的是，荣耀智慧屏X1无开关机广告。