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2019年最赚钱的游戏公司：索尼第一，腾讯第二

2020/5/25 18:41:25来源：IT之家作者：西瓜责编：远洋评论：

IT之家5月25日消息 很多游戏公司已经对外宣布了各自在2019年的财报数据，今天，ResetEra论坛上有网友将目前已经公布财报的几个游戏大厂的数据进行汇总。数据表明，2019年游戏公司收入情况：索尼排名第一、腾讯和任天堂分别位列第二和第三。

IT之家根据汇总的数据来看，2019年，索尼PlayStation收入181.9亿美元，位居游戏公司收入排名榜首；第二名腾讯，收入为162.24亿美元；任天堂以120.1亿美元的收入排名第三；微软Xbox排名第四，收入为102.6亿美元；网易第五，收入66.68亿美元。

其中，排行榜中的腾讯仅计算腾讯游戏业务的收入，腾讯公司2019年整体收入为3772.89元，其中游戏业务收入占比约为30.6%。

2019年游戏公司收入排名：

1、索尼PlayStation 181.9亿美元

2、腾讯 162.24亿美元

3、任天堂 120.1亿美元

4、微软Xbox 102.6亿美元

5、网易 66.68亿美元

6、动视暴雪 63.88亿美元

7、EA 55.37亿美元

8、Take-Two 30.89亿美元

9、万代南梦宫 30.18亿美元

10、SE 23.86亿美元

11、Nexon 22.86亿美元

12、网石游戏 18.83亿美元

13、育碧 14.46亿美元

14、科乐美 13.03亿美元

15、世嘉 11.53亿美元

16、卡普空 7.673亿美元

17、THQ Nordic 3.225亿美元

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关键词：索尼腾讯

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