比亚迪汉百公里制动32.8米，号称量产新能源第一

IT之家5月25日消息 日前，比亚迪新能源系列旗舰——比亚迪汉正式开启预售，比亚迪汉系列包含三款纯电动车EV型与一款插混车DM型共计四款车型，预售价区间23万元-28万元。

目前，比亚迪汽车官方公众号开始为比亚迪汉进行预热，其中包括CST舒适制动功能、麋鹿测试突破80km/h、百公里提速3.9秒。今天比亚迪宣布汉拥有百公里32.8米的制动性能，号称量产新能源第一。

据IT之家了解，比亚迪汉系列四款车型将会在今年6月正式上市。

比亚迪汉搭载比亚迪最新研发的全新一代磷酸铁锂“刀片电池”，外观上采用了全新Dragon Face设计语言，前脸采用的是半封闭式设计，舒适配置方面，新车配备12向电动调节座椅、菱形缝线工艺座椅、后排出风口、后排USB以及220V电源等；而科技配置上，包括：12.3英寸液晶仪表盘、15.6英寸中控屏（内嵌DiLink 3.0智能网联系统）、APA全场景自动泊车、整车OTA远程升级、15W手机无线充电等。

安全配置上，其搭载了DiPilot智能驾驶辅助系统，DiDAS（包含自动紧急制动辅助系统、前向碰撞预警系统、自适应巡航、单车道集成式巡航、交通拥堵辅助、车道偏离预警系统、车道保持系统、盲区检测、自动泊车、全景影像、遥控驾驶等）。值得一提的是，APA自动泊车将是首次应用于比亚迪汉车型。

动力方面，比亚迪汉EV将提供单电机两驱和双电机四驱车型，其中单电机版本搭载最大功率163kW（222PS），最大扭矩330N·m，百公里耗电量14.1kWh/100km；双电机版前/后电机最大功率分别为163kW（222PS）和200kW（272PS），总功率达到363kW，最大扭矩680N·m，NEDC续航里程为550km，百公里耗电量15.4kWh/100km，0-100公里加速仅需3.9秒。官方称新车在快充模式下，电量从30%充至80%需要30分钟。