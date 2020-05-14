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比亚迪「汉」玄空黑官方实拍图赏：汉朝推崇的颜色

2020/5/14 16:47:11来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家5月14日消息 比亚迪宣布旗下首款搭载刀片电池的纯电动车型汉EV在欧洲首发。据悉，比亚迪汉EV在欧洲预估的价格区间为4.5万-5.5万欧元，折合人民币约为34.6万-42.3万元。比亚迪汉EV已正式搭载量产状态的刀片电池和比亚迪即将发布的DiPilot智能驾驶辅助系统，同时也是中国首个搭载博世“IPB智能集成制动系统”的新能源量产车。

近期，比亚迪官方发布了比亚迪「汉」玄空黑版的实拍照片，离新车上市越来越近了。官方称，玄黑——汉朝推崇的颜色，也是根植于中华民族血脉的尊贵色。普通黑色车漆，加以珠光粉，带来金属光泽。汉，与巴斯夫深度合作，以黑铝粉代替珠光粉。纯粹的金属质感，本真的黑色光华。

作为华为整体智能汽车解决方案的HiCar系统已进入最后调试阶段，支持车型今年有望推向市场。华为入局将推动国内智能汽车产业出现跨越式发展。

据IT之家此前报道，比亚迪“汉”新车型将首发搭载刀片电池，还有如下一些数据：

1、麋鹿测试成绩80km/h+还很稳。

2、充电10分钟续航135公里，最快充电；25分钟充电30%到80%，真实续航超过600km，搭载最新智能温控系统低温性能也很好。

3、百公里刹车距离32.8米，世界第一。

4、能量回收里程近35%，意味着汉ev可以开到700+km，

5、有碳纤维材质的运动套装，非常酷！

6、整车风阻系数0.233，世界前三。

7、后排乘座空间非常舒适，s级豪华享受。

8、采用了最多高强度钢，一体式安全笼结构

据IT之家了解，汉EV共有单电机以及双电机两个版本，前者最大功率222马力，最大扭矩330N·m，将会有506km/550km以及605km三种续航版本车型。

整车

细节

内饰

3月29日比亚迪举行了刀片电池超级发布会。比亚迪正式面向外界发布了刀片电池，并且确认比亚迪“汉”新车型将首发搭载刀片电池。除了安全之外，刀片电池还具有高电压放电能力，能够为纯电动汽车提供更强劲的动力输出和加速能力，以2020年中将发布的比亚迪汉EV为例，在搭配全球首次量产应用的“高性能碳化硅MOSFET电机控制模块”之后0-100km/h加速仅需3.9秒，续航可以达到605km。

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关键词：比亚迪

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