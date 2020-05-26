官宣：华为 MatePad Pro 5G 国行 5 月 27 日发布

IT之家5月26日消息 华为终端官方微博今天宣布，华为MatePad Pro 5G新品品鉴会将在5月27日晚上20点举行，主题是“用速度，突破想象，5G重构创造力”。

IT之家了解到，华为MatePad Pro 5G平板于今年2月底在巴塞罗那MWC发布会上发布，与去年年底发布的华为MatePad Pro （4G版）相比，华为MatePad Pro 5G主要是升级了麒麟990 5G处理器，支持5G网络。麒麟990 5G采用7nm+ EUV工艺制程，首次将5G Modem集成到SOC中，也是世界第一款晶体管数量超过103亿的移动终端芯片。

规格方面，麒麟990 5G芯片采用Cortex A76架构，使用的是2+2+4的组合方案，大核CPU主频达到了2.86GHz，中核CPU主频为2.36GHz，小核CPU主频为1.95GHz，GPU为Mali-G76 MP16。

IT之家了解到，除配备了麒麟990 5G SoC处理器外，MatePad Pro 5G还支持40W有线快充、27W无线快充、7250mAh大电池，性能与续航兼顾。MatePad Pro 5G使用了一块10.8寸16:10比例 2560 x 1600分辨率屏幕，最高540nit亮度，90%屏占比。这款平板还支持Histen 6.0 多声道 3D 立体音效，搭载四声道&四扬声器音响系统，机身仅重492g，采用3D 石墨烯散热，支持多屏协同和平行视界技术，并支持华为HUAWEI M-Pencil手写笔。