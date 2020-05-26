14999 元起，TCL V30 智慧会议平板今天发布：一键切换安卓、Windows 系统

IT之家5月26日消息 TCL官方表示，TCL V30智慧会议平板新品将在今天下午发布，将发布65英寸、75英寸、86英寸三个版本，售价分别为14999元、24999元、49999元。

IT之家发现，TCL V30智能会议平板搭载了T-OS系统，可一键切换安卓和Windows系统，支持小T精灵悬浮窗，常用项一键直达，支持远程双指召唤。

TCL V30智能会议平板支持手势操作，长按桌面空白处调出桌面工具，可更换壁纸和调出桌面便签。任意通道下支持底部任务实现快捷应用控制，支持一键开启/关闭应用，一键左右功能对调，Windows系统下支持双系统任务控制。

TCL V30智能会议平板支持一键1080P录屏，分辨率和视频效果双倍提升。

TCL V30智能会议平板搭载了T-SMS智慧会议管理系统，有企业专属会议秘书。支持手机端、会议平板端、Web端会议室预定、资料上传以及会议通知传达。预约会议自动锁定会议室平板，参会人员签到开启会议平板，支持二维码全员签到。扫码、优盘、邮件带走会议纪要，本地保存更方便。

TCL V30智能会议平板支持4K畅写白板，双模式，粗细笔分色。支持笔迹识别，笔锋书写，精细擦除，快速插图，轻松调用素材手势操作，自由旋转、缩放、拖拽。

TCL V30智能会议平板还支持全通的批注，连续批注。一键极速投屏，手机镜像反控，会议平板反向操控电脑，手机、Pad等直接操控会议平板。支持专业视频会议，4K超广角摄像头，全向拾音麦，距离达8米。

TCL V30智能会议平板搭载了四核64位CPU，支持硬编硬解，支持8K解码，4GB内存+32GB存储，前置3路USB 3.0接口，HDMI 2.0更多扩展。