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三星正式发布 Galaxy Tab S6 Lite 新平板电脑：10.4 英寸屏幕，7040mAh 电池

2020/4/15 14:54:45来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家4月15日消息 三星Galaxy Tab S6 Lite还没有进行大张旗鼓的宣传就这样静静发布了，三星Galaxy Tab S6 Lite首次出现在三星印度尼西亚官方门户网站上（不包括支持页面）。官方页面显示了一种新的颜色选择，称为雪纺粉红色。

官方规格表说明电池续航。三星声称，Galaxy Tab S6 Lite搭载7040mAh电池，一次充电支持长达12个小时的网页浏览时间，长达13个小时的视频播放以及149个小时的音频播放。

IT之家获悉，三星Galaxy Tab S6 Lite将提供两个存储选项，包括64GB和128GB。通过microSD可将存储扩展到1TB，三星印度尼西亚列出了Wi-Fi和LTE两种版本。

三星Galaxy Tab S6 Lite具有10.4英寸TFT显示屏，分辨率为2000 x 1200，八核CPU芯片（可能是Exynos 9611）和4GB内存。它还支持800万像素主摄像头和500万像素前置自拍镜头。该平板电脑配备了3.5mm耳机插孔，并随附S-Pen手写笔。三星Galaxy Tab S6 Lite预装UI 2.0系统，基于Android 10。

三星印度尼西亚官网已经展示了这款平板电脑，但尚未提供发售。三星Galaxy Tab S6 Lite Wi-Fi版预计欧洲售价为379欧元，而LTE型号售价为439欧元。用户可以将平板电脑与可选配件配对，包括保护套等，铰链上还有S Pen笔夹。

三星官方确认，Galaxy Tab S6 Lite将提供三种颜色选择，分别是深灰色，太空蓝和雪纺粉色。

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关键词：三星Tab S6 Lite平板电脑三星

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