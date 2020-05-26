【IT之家评测室】realme真我X50m上手：双模5G、120Hz高刷性价比手机

全球成长最快的智能手机品牌realme，早在4月份便悄然上架了5G新机X50m，这是realme在今年的又一款5G新机，新机X50m定位比今年1月份老早发布的X50稍低，其中6GB+128GB售价2099元，8GB+128GB 售价2399元。

5月25日的破次元发布会上，真我X50m 5G手机正式亮相，这款“全民5G手机”搭载了骁龙765G处理器，支持双模全网通5G，配备了6.57英寸120Hz刷新率的LCD屏幕。IT之家已经拿到了该产品，现在为大家带来新品的上手体验。

第一部分：设计和屏幕

realme X50m的整体设计基本与X50保持了一致，但是带来了全新的配色，包括星空蓝和银河白，IT之家拿到的是银河白版本。“银河白”独有电镀纳米陶瓷增亮膜，以带来如星河一般的亮度和质感。

realme X50m的机身尺寸为163.8 mm × 75.8 mm× 8.9 mm，重量约194g，X50m中框部分圆润，握持感不错。

细节设计方面，X50m采用隐藏式侧边指纹识别方案，指纹识别与边框按键融合，按键宽度为2.4mm。

机身顶部位置采用了月牙湾的设计，底部则是SIM卡槽、Type-C充电口、扬声器开孔和麦克风开孔。

机身背面的设计语言就非常熟悉了，顶部靠左的竖排四摄镜头微微凸起，最上面的那颗镜头边缘保持了realme特有的小黄圈点缀。

正面，realme真我X50m配备了6.57英寸LCD屏幕，分辨率为2400 × 1080，屏幕比例为20 : 9。手机前置摄像头采用了双盲孔设计，单个摄像头孔径为4.88mm。

realme真我X50m屏幕刷新率为120Hz，一秒钟显示120个画面，而且可以在设置中选择以120Hz或60Hz刷新率进行显示。

除了高帧率之外，X50m还支持OSIE超清视效，用户在抖音等平台开启超清视效后，短视频画面会更清晰明亮、通透。

高帧率的优势就不用说了，图标在屏幕上的滑动，就像是冰球运动一样，无限丝滑和爽快。高刷新率的另外一个优势就是在游戏中会给你带来帧率更高、更流畅的体验，超高帧率的游戏也能在手机上实现。

另一方面，相较于传统传统的OLED屏幕，LCD的好处是相对比较护眼，但色彩上相对来说也没有那么鲜艳，不过有高刷的加持，X50m可以说是不少LCD党的选择之一了。

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第二部分：相机和拍照

相机部分，X50m采用旗舰级鹰眼变焦四摄，后置采用4800万主摄 + 119°超广角镜头 + 4cm超级微距镜头+单色人像镜头的组合。摄像头表面覆盖有康宁大猩猩5代玻璃。

具体来看，主摄采用f/1.8大光圈6P镜片摄像头，拥有1/2英寸4800万像素感光元件；f/2.3光圈800万像素119°超广角镜头，单像素可达到1.12μm；超级微距镜头拥有f/2.4大光圈、1.75μm大像素。

此外，X50m最高支持录制4K分辨率的视频，前后摄像头均支持EIS视频防抖功能。

相较于X50，X50m的相机是主要“缩水”的配置，不过4800万主摄对于普通消费者来说，日常拍拍照发发朋友圈的需求也是可以满足的。

我们一起看一下样张：

▲HDR样张

▲主摄

▲主摄

▲主摄

▲超广角

▲主摄微距

▲超微距

▲从左到右依次：原图、1X、2X、5X

整体来看，X50m的白天样张表现基本符合预期，样张风格主要以还原真实为主，白平衡表现正常，色彩还原也精准。

超广角画面色彩基本与主摄保持了一致，画面边缘未出现紫边、畸变问题，800万的解析力也够用，更适合拍摄一些宏伟的场景。不过超微距镜头有“凑数”嫌疑，拍摄的样张虽说也能用，但画面解析力明显不足，噪点较多，因此笔者更推荐用X50m 4800万的主摄拍摄微距样张。

第三部分：配置和性能

核心配置方面，相较于X50，X50m的配置基本不变，因此在性能体验上两款手机表现基本相同，这一点要为realme合理的“刀法”点赞。

具体来看，X50m搭载了高通骁龙765G游戏芯片、6/8+128GB存储组合、存储规格为LPDDR4X +双通道UFS2.1。

骁龙765G大家已经非常熟悉了，是高通首款集成的双模5G SOC。CPU方面采用了与骁龙855相同架构的全新八核Kryo475处理器，由1+1+6的三丛集架构组成。配置一颗2.4GHz的超级大核，一颗2.2GHz的性能核心，六颗1.8GHz效率核心。骁龙765G图形处理器采用全新的Adreno 620，相较骁龙730图形运算性能提升接近40%。

IT之家拿到的是6+128G版本。

我们看来一下X50m的跑分表现。

在安兔兔跑分中，realme X50m获得了325659分；

GeekBench4单核得分2858分，多核得分6870分；

GeekBench5单核得分619分，多核得分1904分；

在AndroBench的测试中，X50m顺序读取速度为874+MB/s，顺序写入速度为199+MB/s，妥妥的UFS2.1的水平。

第四部分：游戏体验

在游戏测试环节，我们选择了时下最热门的两款手游《王者荣耀》和《刺激战场》，两款游戏均开启最高画质+最高帧率。

具体来看，在《王者荣耀》10分钟的游戏中，我们测得X50m平均帧率为59.8FPS，基本达到了满帧（60FPS）的效果，游戏中核心频率表现也是非常稳定。

X50m最高支持《和平精英》的高清+高帧率模式，10分钟的游戏中，平均帧率为29.7FPS。

不过笔者认为，X50m尚不支持《和平精英》超高帧率模式是比较遗憾的地方，毕竟X50m有120Hz高刷屏的加持，30帧的《和平精英》确实有点不太够意思。

散热部分，realme X50m配备了创新的五重立体冰封散热系统，整个散热部分包括石墨片+铜管+铜片、负责整体导热的高导热铝合金、导热凝胶+导热硅胶垫+铜箔、大面积的石墨片以及负责定点优化的小型铜箔+石墨片，最大程度保证游戏体验。

在IT之家的测试中，30分钟的《和平精英》游戏，机身背面摄像头位置最高温度为40.1°C，表现正常。

realme X50m的电池容量为4200mAh，支持30W Dart闪充，在IT之家的充电测试中，15分钟充入36%，30分钟充入64%，58分钟完全充满。充电和续航部分基本与realme X50保持了一致，这里就不额外说明了，感兴趣的小伙伴可点此查看了解realme X50续航数据。

总结：

realme X50m是一款各方面表现较为均衡的5G新机，在2000元出头档位，X50m还有着120Hz高刷新率屏幕的优势。对于预算不多的小伙伴来说，X50m可以作为2K价位档最值得推荐的5G手机之一。