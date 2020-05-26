2020 年珠穆朗玛峰高程卫星测量将以北斗数据为主

IT之家5月26日消息 新华社报道，2020年珠穆朗玛峰高程测量正在进行，吸引全球目光，此次珠峰测高将综合运用多种传统和现代测量技术，其中GNSS卫星测量是重要一环。

15年前GNSS卫星测量主要依赖GPS系统，今年将同时参考美国GPS、欧洲伽利略、俄罗斯格洛纳斯和中国北斗这四大全球导航卫星系统，并且会以北斗的数据为主。

5月26日11时，珠峰高程测量登山队8名“最新”攻顶队员次落、袁复栋、李富庆、普布顿珠、次仁多吉、次仁平措、次仁罗布、洛桑顿珠从海拔7790米的C2营地出发，今日将抵海拔8300米突击营地。珠峰测量登山队预计5月27日凌晨攻顶。

IT之家了解，新中国成立后的1952年，我国正式将这座世界最高峰命名为“珠穆朗玛峰”。

1960年5月25日，中国登山队队员王富洲、贡布、屈银华从北坡集体登上珠穆朗玛峰，人类第一次战胜珠峰北坡天险。

1975年5月27日，中国登山队共9人再度成功登顶珠峰，这一次的意义不只是登顶，我国首次将测量觇标矗立于珠峰之巅，并精确测得珠峰海拔高程为8848.13米。

2005年珠峰高程复测采用了传统大地测量与卫星测量结合的技术方法，经过严密计算，获得珠穆朗玛峰峰顶岩石面海拔高程8844.43米。