中国移动5G信号覆盖珠峰峰顶，同时建成千兆光纤网络

IT之家4月30日消息 根据中国移动官方微博的消息，刚刚，中国移动5G信号成功覆盖珠峰峰顶。

中国移动官方表示，4月30日15:55，中国移动在珠峰海拔6500米前进营地开通全球海拔最高的5G基站，实现5G信号对珠峰北坡登山线路及峰顶的覆盖。至此，中国移动在珠峰海拔6500米的前进营地、海拔5800米的过渡营地和5300米珠峰大本营的5个5G基站已全部投入使用。

中国移动称制定了5G SA/NSA双模组网方案，大幅提升小区容量和峰值速率，在珠峰大本营现场实测，5G 100MHz SA模式下行峰值突破1.6Gbps，上行速率高达215Mbps。与此同时，中国移动还联合华为、准达，在5300米大本营地、6500米前进营地完成了高品质F5G（第五代光通信网）千兆光纤网络的建设，这也是珠峰上首次实现千兆光纤网络覆盖。

IT之家曾报道，中国移动表示，在建设方案设计时采取对自然环境破坏最小的铠装光缆布放的方式进行建设，确保在核心区域内不开挖、不破坏；同时在施工过程中统一设立生活区，对生活和施工垃圾进行统一集中处理。为切实保障实现光缆布放至6500米前进营处的目标，提前对施工建设人员进行登山训练，并签订责任书，确保该项工作顺利安全实施。