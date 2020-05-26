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政协委员建议知网对国内用户免费：现存收费贵、行业垄断等问题

2020/5/26 21:44:46来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家5月26日消息 据人民政协网报道，全国政协委员、上海市教委副主任倪闽景今年的一份提案，建议把中国知网纳入政府购买服务，在国内供用户免费使用。

他指出，随着知网影响力的不断增强，出现了收费贵、行业垄断等方面问题。知网很容易通过垄断地位摄取高额利润，造成知识获取成本不断增长。目前，个人用户下载一篇论文平均付费3元左右。“技术让知识越来越便宜，而垄断让价格越来越昂贵。”他建议，知网的论文浏览和下载功能可供国内用户免费使用，论文查重、论文引用检索、大数据服务等可继续收费。青少年学生等特殊人群通过知网获取专业文献更应免费。

在暂时不能免费的情况下，倪闽景建议中国知网应该不断降低使用费用，而且相关资源要设定一个知识使用期，超过一定期限，比如3年就应该全免费。同时知网及其他占据垄断地位的互联网渠道商应该成本透明化，逐渐降低知识获得成本而不是增加价格。在暂时做不到免费的情况下，他认为中国知网应对青少年学生群体开设“绿色通道”，让他们免费获取专业文献，以促进教育公平，鼓励学生利用文献学习，激发学生的创造性。

IT之家了解到，中国知网知识发现网络平台—面向海内外读者提供中国学术文献、外文文献、学位论文、报纸、会议、年鉴、工具书等各类资源统一检索、统一导航、在线阅读和下载服务。

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关键词：知网

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