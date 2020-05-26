小米MIUI 12发布会上没讲的那些功能

IT之家5月26日消息 小米MIUI12发布已快一个月了，今天官方盘点了那些没在发布会上露面的功能，也能在日常生活中帮到你，一起来了解一下。

IT之家了解到，MIUI 12进一步改进了全局深色模式，包括非线性的反色算法等，适配更多应用的暗黑模式，采用了全新的“米柚光锥动效架构”，带来了超级壁纸，推出了照明弹、拦截网、隐匿面具等隐私保护功能。

极简模式

看得清、找得到、用得来

重新设计的极简模式，为年长的用户专门设计。全局字体采用超大字体，桌面应用使用松散的三列布局，同时放大了应用图标和名称，看手机更省力。

负一屏可以添加常用联系人，点击头像就能直接呼叫，查找联系人更加方便。

默认使用手写输入法、虚拟键，下载应用时会通过弹窗进行二次确认，让手机使用更安心且更方便。

日历

旋转屏幕，一览无余

在周视图状态下旋转屏幕，就能进入新增的横屏周视图，让你对整周的日程一览无余，效率更高。

日历还对日程卡片、纪念日卡片进行了重新设计，视觉效果更好，也更具仪式感。

短信

分门别类，高效处理

将短信分为了主要短信和推广短信两类，快递信息、银行收支等通知类信息归纳到主要短信中，商家优惠、优惠券发放等短信会收纳到推广短信中，让你的短信井井有条。

天气

周边天气如何，一看就知道

空气质量与短时降雨界面重新设计，一眼即知，同时均支持3D地图显示，轻松获悉自己周围的天气状态。