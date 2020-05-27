腾讯资源成斗鱼虎牙关键性增量，二者将迎竞争or和平？

斗鱼与虎牙的“距离”在越来越靠近。

今日，斗鱼发布截至2020年3月31日的第一季度未经审计财务报告。财报显示，2020年第一季度，斗鱼总净营收22.78亿元，同比增长53.0%；非美国通用会计准则下，净利润2.545亿元，连续五个季度盈利。调整后净利润为2.969亿元，而2019年同期调整后净利润为3530万元。

而同为游戏直播平台的虎牙，此前已于5月20日发布2020年第一季度业绩报告。财报显示，2020年第一季度，虎牙总营收24.12亿元，同比增长47.8%，净利润为1.712亿元，去年同期为6350万元，同比增长169.8%。

对比来看，斗鱼全力追赶虎牙，总营收不断拉近，净利润在2020年一季度超过虎牙。

斗鱼月活出现下滑 付费用户增长较快

过去一个季度，斗鱼与虎牙的营收与净利润均呈增长态势，相比而言，斗鱼增长幅度更大，其中总营收同比增长53%，调整后的净利润同比增长748.6%；而虎牙总营收同比增长47.8%，净利润同比增长100.7%。

不过，从平均月活跃用户数据来看，斗鱼在2020年第一季度出现下滑。其平均月活跃用户数量（MAU）为1.581亿，低于2019年同期的1.592亿。而虎牙MAU为1.513亿，与去年同期的1.238亿人相比增长22.2%。虽然斗鱼的月活数高于虎牙，但出现增长乏力的态势。

在移动端MAU上，虎牙为7470万，相比去年同期5390万增长38.6%；相比之下，斗鱼为5660万，相比去年同期4910万有所增长，但增长幅度较虎牙不大，为15.3%。

斗鱼财报指出，移动端的市场空间仍然很大，未来平台仍将用户的战略重点放在移动端的快速增长上，通过继续加强除直播外的内容形式、构建多元化平台、加强社区化运营等形式，保障移动端MAU持续快速增长。

过去一季度，斗鱼的平均付费用户数也取得了较大增长，由2019年同期的600万增长为760万，增长26.2%。而虎牙2020年一季度付费用户数为610万，去年同期为540万，增长13%。

在付费用户数量方面，斗鱼将双方差距持续拉大。不过，如果计算ARPPU（总营收/总付费用户数，为每付费用户平均收益，体现统计周期内付费用户对产品产生的平均收入）就会发现，斗鱼单付费用户收入仍然落后于虎牙，斗鱼在用户付费能力方面仍需要挖掘。

从营收结构来看，直播收入是直播平台的核心收入来源，近几年，直播平台也在不断探索多元化收入模式，不过对总营收的贡献不大。

其中，斗鱼方面，直播收入占据92.8%，广告及其他收入占比7.2%。一季度受疫情影响，斗鱼电竞内容变现效率的提升，直播收入同比增长56.0%；广告收入也实现了逆周期增长，同比增长22.2%。

在财报发布后的电话会议上，斗鱼管理层提到，内容层面，斗鱼2020年将加大电竞投资，并继续将直播内容向户外、才艺秀、音乐等领域拓展。新业务方面，游戏陪玩业务增长较快，此外斗鱼也在和腾讯、谷歌合作探索云游戏，目前尚处测试阶段。今年以来，斗鱼还入局直播带货，探索新的变现思路。

相比之下，虎牙的直播收入占比较高，一季度直播收入22.75亿元，占总营收的94.3%，同比上涨46.5%，环比下降3.05%。值得注意的是，这是虎牙直播收入首次出现环比下滑的情况。

虎牙财报中表示，虎牙直播收入的同比上涨是因为疫情期间付费用户的人数增加以及每位付费用户的平均支出增加。而出现环比下降的情况，主要是因为游戏直播市场涌现了一些新玩家，分走了虎牙的部分流量。

虎牙提到了新玩家的流量竞争。实际上，在斗鱼与虎牙两大游戏直播垂直领域龙头相争的时候，B站、抖音、快手作为短视频领域头部玩家也蓄力进击游戏直播版块，圈地突围。

外部竞争严峻，斗鱼、虎牙合并还远吗？

虎牙此次交出的财报，同时也是其被腾讯控股后公布的首份财报。2020年4月，腾讯行使其购股期权，以2.63亿美元现金从欢聚集团手中收购了1650万股虎牙B类普通股，成为虎牙最大的控股股东，投票权提到到50.1%。

随着腾讯控股虎牙，加之腾讯持有斗鱼38%的股份，为斗鱼第一大股东，分析认为腾讯下一步或将推进虎牙斗鱼合并。

从斗鱼、虎牙的财报来看，都强调了与腾讯的协同合作。

斗鱼指出，背靠大股东腾讯的游戏电竞版权资源，斗鱼在直播大型电竞赛事、自制电竞赛事及活动、签约顶级电竞战队等方面具备天然优势。同时，借助腾讯游戏的“大直播生态”，斗鱼平台和主播们能够获得更好的增量，推动游戏直播行业稳健发展。

而虎牙方面也表示，与腾讯一直在加强合作，尤其是在直播内容拓展和直播能力建设上。“为了更好地服务于我们的用户和主播，双方在游戏、电竞和AI技术等领域正在展开紧密合作，并改善我们的产品和服务。” 虎牙CEO董荣杰表示。

此前，同属于腾讯系的快手、B站，也分别背靠腾讯这棵大树，在版权资源上受益。其中，快手是王者荣耀游戏的官方合作平台；B站此前也以8亿元价格拍得英雄联盟（LOL）全球总决赛（S赛）中国地区三年独家直播版权。

于腾讯而言，虽然具有流量和版权优势，也需要集中资源、整合优化，以应对更严峻的外部竞争威胁。腾讯游戏在去年组建单独直播业务部的动作，就被认为是腾讯整合游戏直播平台的一大信号，以减少虎牙、斗鱼和企鹅电竞三家头部平台的内耗。

目前B站和快手体量快速增大，相比之下，合并斗鱼、虎牙，或许是腾讯更好的选择。

另一方面，随着字节跳动宣布加大游戏业务的投入，业内就认为游戏直播江湖的竞争，最终会成为腾讯跟字节跳动之间的较量。字节跳动凭借短视频+，以及App工厂，此前已在休闲游戏方面有所收获，腾讯不可能不重视。

如今，斗鱼和虎牙各方面的数据正在越来越靠近，内人士分析认为，腾讯牵头合并虎牙、斗鱼的这一刻也将很快到来。