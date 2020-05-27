《我的世界：地下城》出现 Bug，卸载时 SSD 数据被清空

IT之家5月27日消息 《我的世界：地下城》已经正式发售，其中在Windows 10平台和Xbox One售价均为154港币（约合141.7元）。《我的世界：地下城》是经典沙盒游戏《我的世界》的衍生作品，游戏背景是在受到经典地牢爬行者所启发、设定在Minecraft世界的全新动作冒险游戏中杀出一条路。

对于选择卸载游戏的PC游戏玩家而言，《我的世界：地下城》SSD Bug故障是一个巨大的问题。

使用电脑安装《我的世界：地下城》启动器的玩家遇到了特别讨厌的SSD故障。这个巨大的错误会导致在通过Windows的“添加或删除程序”功能卸载该游戏后，会擦除SSD存储空间上所有数据。

Mojang网站上此前表示，“请勿在任何情况下使用添加或删除程序来卸载启动器。”

“《我的世界：地下城》启动器中，转到设置>关于>引导程序。如果版本为166或更高版本，则可以安全卸载启动器。” Mojang Studios表示会尽快解决该问题。

IT之家了解到，该游戏可让最多四个朋友一起畅玩，或者玩家可以独自一人勇敢面对地牢，与新出现又难对付的暴民对战，游戏里动作满载、宝藏遍布、每个关卡都有不同玩法，史诗般的任务全是为了打败邪恶的Arch-Illager。