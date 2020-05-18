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Minecraft 我的世界开发商更名为 Mojang Studios，品牌 Logo 换新

2020/5/18 7:19:44来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家5月18日消息 Minecraft（我的世界）开发工作于2009年5月开始，到现在为止已经有11年的历史了。为了庆祝这一点，开发商Mojang进行了品牌重塑，并进行了微妙的名称更改和徽标Logo换新。目前是Mojang是微软旗下游戏开发商。

由于具有多称号和多地点状态，开发商已经变成Mojang Studios，新的视觉标识从名称本身获得了提示，mojang大致翻译为瑞典语的“gadget”。可以在下面的徽标Logo动画中看到这种特殊的影响。

在未来，开发商表示：

“从斯德哥尔摩的不起眼的起点开始，我们以多称号、多地点的公司状态进入20年代。继《Minecraft Earth》和《Minecraft Dungeons》之后，我们正在计划一部故事片，准备一场史诗般的直播秀，并尝试全新游戏的想法。”

IT之家获悉，Minecraft Earth是Mojang去年在主游戏10周年纪念活动中宣布的免费AR游戏，如果你的设备支持AR，则可以在iOS或Android上获得。

另一方面，《Minecraft Dungeons》是一款ARPG动作角色扮演类游戏，于2018年首次亮相。它将在5月26日发布，将登陆Windows 10，Xbox One，PlayStation 4，Nintendo Switch和Xbox Game Pass，售价为19.99美元（标准版）或29.99美元（英雄版）。

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关键词：Mojang我的世界

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