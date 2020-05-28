内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

俄艺术家制全球最小口罩：医用纱布制成，精致细密

2020/5/28 6:42:15来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家5月28日消息 央视网消息，受新冠病毒疫情的影响，许多人不得不戴起了口罩，而昆虫则没有“合适的口罩”可以“佩戴”。不过近日，一位俄罗斯微观艺术家专门为蚱蜢、蜻蜓等昆虫打造了世界上最小的口罩

视频观看

IT之家了解到，从视频来看这款“昆虫专用口罩”制作十分精细：由医用纱布制成，拥有可调节式带子设计。据这款微型口罩的设计师透露，他希望通过为昆虫制作微型口罩提高人们保护昆虫的意识。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：口罩

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    