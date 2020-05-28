俄艺术家制全球最小口罩：医用纱布制成，精致细密

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IT之家5月28日消息 央视网消息，受新冠病毒疫情的影响，许多人不得不戴起了口罩，而昆虫则没有“合适的口罩”可以“佩戴”。不过近日，一位俄罗斯微观艺术家专门为蚱蜢、蜻蜓等昆虫打造了世界上最小的口罩。
视频观看
IT之家了解到，从视频来看这款“昆虫专用口罩”制作十分精细：由医用纱布制成，拥有可调节式带子设计。据这款微型口罩的设计师透露，他希望通过为昆虫制作微型口罩提高人们保护昆虫的意识。
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