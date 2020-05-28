正式版推送！微软 Win10 版本 2004 系统受支持配置要求公布

IT之家5月28日消息 微软 Windows 10 版本 2004 系统更新开始推送，包括新的Cortana应用程序，云重置，Windows Linux 子系统 2，对Windows搜索进行改进，此外还使预留存储成为可选功能等等。

Windows 10 版本 2004 更新正在分阶段推送，想要立即更新的用户可以转到“设置”>“更新和安全性”>“ Windows Update”，然后选择“检查更新”。检查到更新后，你必须选择“立即下载并安装”。

微软表示，只要拥有兼容性的计算机，任何用户都可以下载并安装更新。如果你不知道是否具有兼容的硬件，微软还发布了Windows 10 版本 2004 系统更新要求。

2020 Windows 10 更新五月版（2004版）系统要求：

内存：用于计算机64位的2GB 内存和用于32位的1GB 内存。

存储：64位系统需要20GB的可用空间，而32位系统需要16GB的可用空间。

屏幕分辨率：800×600

图形：Microsoft DirectX 9或更高版本以及WDDM 1.0

英特尔CPU：所有处理器最高支持第10代，英特尔至强E-22xx，凌动，赛扬和奔腾。

AMD CPU：所有处理器最高支持第七代。

高通CPU：骁龙850和8cx。

在安装Windows 10 版本 2004之前的设备准备

IT之家获悉，为避免在Windows 10 版本 2004更新的安装过程中出现问题，你应拔下外部驱动器和存储卡。用户以前曾报告说，外部存储硬件可能会阻止系统安装更新。

同样，如果不拔下外部存储设备，Windows Update可能会导致系统故障或错误分配驱动器。

Windows 10更新也将需要大量空间才能完成安装过程。Windows Update在开始安装过程之前不会检查是否有足够的可用空间，如果你没有足够的可用空间，则会导致更新失败和不明信息的错误代码。